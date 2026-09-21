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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Δικαστήριο αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο κατηγορούμενο για βία στην οικογένεια αλλά... το Εφετείο είχε άλλη άποψη

 21.09.2026 - 15:47
Το Δικαστήριο αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο κατηγορούμενο για βία στην οικογένεια αλλά... το Εφετείο είχε άλλη άποψη

Το Εφετείο διέταξε την κράτηση κατηγορούμενου, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 11 κατηγορίες, μεταξύ άλλων για αδικήματα βίας στην οικογένεια, παρενόχλησης, απειλής και ψυχολογικής βίας, μέχρι την επόμενη παρουσίασή του στο Δικαστήριο, ακυρώνοντας απόφαση πρωτόδικου δικαστηρίου αυτός να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, αφού έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος επαναδιάπραξης αδικημάτων.

Η απόφαση, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου, εκδόθηκε έπειτα από έφεση του Γενικού Εισαγγελέα κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος υπό όρους. Το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο έσφαλε ως προς την εκτίμηση του κινδύνου επαναδιάπραξης αδικημάτων και ακύρωσε την απόφαση για την υπό όρους ελευθερία του.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 11 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, κοινή επίθεση, κακόβουλη βλάβη, παρενόχληση, απειλή και ψυχολογική βία.

Η κατηγορούσα αρχή είχε ζητήσει πρωτοδίκως την κράτηση του κατηγορούμενου, επικαλούμενη τόσο τον κίνδυνο διαφυγής όσο και τον κίνδυνο επαναδιάπραξης αδικημάτων. Μεταξύ των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου ήταν προηγούμενες καταδίκες για αδικήματα κλοπής και κακόβουλης ζημίας, καθώς και άλλες εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις σε βάρος του, μεταξύ των οποίων υποθέσεις που αφορούν αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού και διάδοσης πορνογραφικού υλικού.

Ωστόσο, το πρωτόδικο δικαστήριο είχε κρίνει ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την κράτηση, επιβάλλοντας αντί αυτής συγκεκριμένους όρους.

Το Εφετείο, εξετάζοντας την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, αναφέρθηκε στη νομολογία σύμφωνα με την οποία για να διαταχθεί κράτηση λόγω κινδύνου επαναδιάπραξης δεν απαιτείται να αποδειχθεί με βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενος θα διαπράξει νέο αδίκημα. Αρκεί, όπως αναφέρεται στην απόφαση, να προκύπτει ισχυρή εντύπωση ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα, στη βάση του συνόλου του υλικού που τίθεται ενώπιον του Δικαστηρίου, αφού η πιθανότητα διάπραξης άλλων αδικημάτων είναι δυνατό να προκύπτει είτε από στοιχεία που προέρχονται από το ιστορικό του υποδίκου ή της υπόθεσης είτε από εγγενείς ενδείξεις που χαρακτηρίζουν την ιδιαίτερη υφή της υπόθεσης.

Το δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται φέρονται να διαπράχθηκαν ενώ ο κατηγορούμενος βρισκόταν ελεύθερος υπό όρους σε σχέση με άλλες ποινικές υποθέσεις.

«Σημειώνουμε ξανά το γεγονός ότι εναντίον του εφεσίβλητου εκκρεμούν άλλες υποθέσεις στις οποίες του έχουν επιβληθεί όροι για εξασφάλιση της παρουσίας του στο Δικαστήριο για την ακρόασή τους. Φαίνεται ότι τα αδικήματα που του αποδίδονται στην παρούσα υπόθεση έχουν διαπραχθεί κατά το χρονικό διάστημα που ο εφεσίβλητος είναι ελεύθερος με επιβολή όρων για εξασφάλιση της παρουσίας του ενώπιον των άλλων Δικαστηρίων όπου εκκρεμούν οι υποθέσεις του», σημείωσε.

Ακόμη, το Εφετείο συμπλήρωσε ότι η απόσυρση παραπόνου από παραπονούμενο πρόσωπο δεν εξαλείφει τον κίνδυνο επαναδιάπραξης. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «η επιθυμία παραπονούμενου προσώπου να μην προχωρήσει η υπόθεση ή η απόσυρση παραπόνου ουδόλως επηρεάζει το εξεταζόμενο θέμα», καθώς το ζήτημα που εξετάζεται στο στάδιο αυτό είναι η πιθανότητα διάπραξης νέου αδικήματος.

Το Εφετείο σημείωσε ότι «το πρωτόδικο δικαστήριο έσφαλε αποφασίζοντας την απόλυση του εφεσίβλητου υπό όρους».

«Ο κίνδυνος επαναδιάπραξης αδικημάτων είναι κατά την άποψή μας πέραν από φανερός και έχει αποδειχθεί, στο στάδιο και στο επίπεδο που απαιτείται σε αυτού του είδους τις υποθέσεις, όχι μόνο από το υπάρχον κατηγορητήριο αλλά και από τις υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον του εφεσίβλητου», πρόσθεσε.

Ως εκ τούτου, το Εφετείο έκρινε ότι δικαιολογείται η κράτηση του κατηγορούμενου και διέταξε την κράτησή του μέχρι την επόμενη παρουσίασή του στο Δικαστήριο.

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