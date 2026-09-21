Νέα έκκληση για οικογένεια στη Λεμεσό - Τους έκοψαν το ρεύμα και αύριο αναμένεται να μείνουν και χωρίς νερό

Η οικογένεια, η οποία αποτελείται από τους δύο γονείς και τα τρία παιδιά τους ηλικίας 12, 16 και 19 ετών, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό σοβαρά οικονομικά και προβλήματα υγείας, με την κατάσταση να έχει πλέον φτάσει σε ιδιαίτερα δύσκολο σημείο.

Ο 51χρονος πατέρας έχει υποβληθεί συνολικά σε εννέα χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η μητέρα έχει περάσει από τρεις επεμβάσεις. Τα προβλήματα υγείας, σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσκολίες, έχουν επιβαρύνει σημαντικά την οικογένεια, η οποία προσπαθεί καθημερινά να ανταποκριθεί στις βασικές της ανάγκες.

Μάλιστα, η οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι στο οποίο διέμενε για 26 χρόνια και να μετακομίσει σε ενοικιαζόμενο χώρο, χωρίς ωστόσο οι δυσκολίες να σταματήσουν.

Έκοψαν το ρεύμα – Αύριο και το νερό

Σύμφωνα με τη νέα καταγγελία που έλαβε το ThemaOnline, η οικογένεια βρίσκεται ήδη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς η παροχή έχει διακοπεί.

Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην καθημερινότητά τους, καθώς πρόκειται για μια οικογένεια με τρία παιδιά, ενώ και οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν, αύριο αναμένεται να διακοπεί και η παροχή νερού, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αγωνία για το πώς θα μπορέσει η οικογένεια να ανταποκριθεί ακόμη και στις στοιχειώδεις ανάγκες της.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με την οικογένεια να χρειάζεται πλέον άμεση στήριξη.

Παρά τις δυσκολίες, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν στο ThemaOnline, οι γονείς προσπαθούν να κρατήσουν την οικογένειά τους όρθια και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους.

Ωστόσο, η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και η επικείμενη διακοπή του νερού δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

Το ThemaOnline απευθύνει εκ νέου έκκληση προς όσους έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν την οικογένεια, είτε οικονομικά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορούν.

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν βοήθεια μπορούν να επικοινωνήσουν με το ThemaOnline μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του τηλεφώνου της ιστοσελίδας, ώστε να λάβουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας.

Η οικογένεια βρίσκεται πλέον χωρίς ρεύμα και, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να μείνει από αύριο και χωρίς νερό. Κάθε βοήθεια αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι σημαντική.