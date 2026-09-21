Ξεκαθαρίζει ο Υπ. Εργασίας: «Άλλο νομοθέτημα για Κοινωνικές Ασφαλίσεις άλλο για Ταμεία Προνοίας»

Σε ερώτηση για το κόστος για το κράτος αν η μεταρρύθμιση εφαρμοστεί ως έχει, ο Υπουργός παρέπεμψε στους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών και επεσήμανε πω. «η συνολική πρόσθετη επιβάρυνση εκτιμάται σε 486 εκατομμύρια για την εξαετία για το κράτος και για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 334 εκατ., άρα περίπου 820 εκατομμύρια σε βάθος εξαετίας».

Επανέλαβε πως μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στην Βουλή.

Στις δηλώσεις του ο Υπουργός διευκρίνισε ότι θα υπάρξει άλλο νομοθέτημα για τα Ταμεία Προνοίας για το οποίο θα συνεδριάσει η τεχνική επιτροπή, ενώ σημείωσε ότι η 1η φάση περιλαμβάνει τον μηδενικό και τον 1ο πυλώνα. «Άλλο νομοθέτημα είναι για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, άλλο το νομοθέτημα που θα γίνει για τα Ταμεία Προνοίας», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι στη σημερινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν διευκρινίσεις για την κοστολόγηση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα και σημείωσε πως «απαντήσαμε σε όσα ερωτήματα είχαμε την ευχέρεια να απαντήσουμε», προσθέτοντας ότι τα υπόλοιπα θα απαντηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο κ. Μουσιούττας είπε πως «ανέμενα σήμερα ότι θα υπήρχαν εισηγήσεις στις διάφορες υποομάδες της μεταρρύθμισης, πλην όμως οι κοινωνικοί εταίροι έχουν πει ότι για να μπορέσουν να κάνουν εισηγήσεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κατ' άρθρον συζήτηση του νομοθετήματος, η οποία ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή στο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ως εκ τούτου αυτή θα συνεχιστεί τις επόμενες τρεις ημέρες, καθημερινά, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και να μπορούν τη Δευτέρα, στην επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, να έρθουν όσοι θέλουν με εισηγήσεις πάνω στην πρόταση».

Ξεκαθάρισε ότι «ανεξαρτήτως εάν αμφισβητούνται ή όχι οι αριθμοί, αυτή είναι η πρόταση της Κυβέρνησης, αυτά μπορεί να δώσει το κράτος και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ως εκ τούτου, έχοντας υπόψη αυτό το συνολικό κόστος, εάν έχουν οποιεσδήποτε εισηγήσεις για διαφοροποίηση οποιουδήποτε θέματος, θα πρέπει να μας τις υποβάλουν».

Πρόσθεσε ότι, «εφόσον ενημερωθούν τις επόμενες τρεις μέρες και ολοκληρωθεί η κατ' άρθρον συζήτηση, θα μπορούν λογικά τη Δευτέρα να μας δώσουν τις όποιες εισηγήσεις τους».

Ανέφερε, επίσης, ότι αύριο θα συνεδριάσει η Τεχνική Επιτροπή αναφορικά με τον 2ο πυλώνα. «Ζήτησα από όλους να επισπεύσουν τις συνεδρίες τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε και για τον 2ο πυλώνα, όταν θα είμαστε ενώπιον της Βουλής πολύ σύντομα, να μπορούμε να έχουμε καταλήξει και στον 2ο πυλώνα», σημείωσε.

Είπε ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο για τον 2ο πυλώνα, «νοουμένου ότι πρώτα ακούσουμε τις θέσεις των εταίρων και πώς θα αντικρίζουν το θέμα όχι μόνο στο μεγάλο ερώτημα, υποχρεωτικά ή εθελοντικά, αλλά και στα επιμέρους θέματα που αφορούν τον 2ο πυλώνα».

Αναφερόμενος σε αιχμές ότι η μεταρρύθμιση δεν είναι ολοκληρωμένη επειδή αφορά μόνο τον 1ο πυλώνα, είπε ότι «εμείς δεν μιλούμε μόνο για τον 1ο πυλώνα, μιλούμε και για τον 1ο πυλώνα και για τον πυλώνα μηδέν και για τον 2ο πυλώνα».

Σημείωσε ότι «όσο πιο γρήγορα υπάρξει ανταπόκριση, που είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, τόσο πιο σύντομα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και αυτός ο τομέας».

Ανέφερε επίσης ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα κατατεθεί το νομοθέτημα ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, για να ξεκινήσει η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές.

Απαντώντας σε ερώτηση, ανέφερε ότι «προϋπόθεση για να προχωρήσει ο 1ος πυλώνας για εμάς δεν είναι η συμφωνία για τον 2ο πυλώνα» και πρόσθεσε ότι αυτό που λέχθηκε από πλευράς Υπουργείου είναι να επισπευσθούν οι συναντήσεις για τον 2ο πυλώνα, ούτως ώστε να υπάρχει συμφωνία όσο το δυνατόν συντομότερα.

«Δεν αλλάζει οτιδήποτε από ό,τι είχαμε πει προηγουμένως», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την πάγια θέση της εργοδοτικής πλευράς ότι η εφαρμογή του θα πρέπει να είναι απότοκο ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι «θα είναι νομοθέτημα το Ταμείο Προνοίας», προσθέτοντας ότι το Ταμείο Προνοίας θα είναι όλη η δομή που θα δημιουργηθεί για να εφαρμόζονται τα Ταμεία Προνοίας και ότι μια παράγραφος μπορεί να καθορίζει αν είναι υποχρεωτικό ή όχι.

Εξήγησε ότι η διαδικασία για το νομοθέτημα για τα Ταμεία Προνοίας δεν ξεκινά τώρα αλλά σύντομα. «Ήδη έρχονται οι αναλογιστές από το ILO, καθώς και σύμβουλος από το Υπουργείο Οικονομικών για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι στη Βουλή θα κατατεθεί το νομοθέτημα για τον πυλώνα μηδέν και ένα. «Η θέση των εταίρων είναι ότι πρέπει ταυτόχρονα ή σύντομα να υπάρξει και συμφωνία για τον δεύτερο πυλώνα που με βάση αυτήν τη συμφωνία θα γίνει το νομοθέτημα το οποίο θα περιλαμβάνει από το άλφα ως το ωμέγα πώς θα λειτουργούν τα ταμεία προνοίας», είπε.

Ανέφερε ότι η διαφωνία έγκειται στο ότι «εμείς δεν βάζουμε ως προϋπόθεση ότι για να προχωρήσουν ο πυλώνας 0 και ο πυλώνας 1, το νομοθέτημα, θα πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονα συμφωνία για τον 2ο πυλώνα».

Σε ερώτηση για το αν θα προωθήσει η Κυβέρνηση υποχρεωτικά ταμεία προνοίας, ο Υπουργός ανέφερε: «Επιτρέψτε μου να έχουμε και εμείς τη στρατηγική μας», σημειώνοντας ότι δεν θα πει δημόσια τι προτείνει και ότι περιμένει πρώτα τις θέσεις των εταίρων.

Σε παρατήρηση ότι οι συντεχνίες έχουν ζητήσει στοιχεία για τις συντάξεις που θα έπαιρναν οι συνταξιούχοι αν δεν υπήρχε η μεταρρύθμιση τα επόμενα χρόνια, ο Υπουργός απάντησε «ό,τι ζητείται και μπορούμε να δώσουμε, τα δίνουμε».

Σχολιάζοντας ότι μετά την περασμένη συνάντηση οι κοινωνικοί εταίροι δήλωσαν ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις εξηγήσεις που τους δόθηκαν και κάνουν λόγο για ανακατανομή πόρων, είπε ότι «αν διορθώσω τα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά χαλάσω τα της οικονομίας, αντιλαμβάνεστε το επακόλουθο θα είναι να έχει πρόβλημα και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Τόνισε ότι «δεν μιλούμε για ανακατανομή, γι' αυτό μιλούμε συνολικά ότι ένα κομμάτι θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ένα κομμάτι από τα δημόσια οικονομικά χωρίς να διαταράσσονται οι ισορροπίες».

Σε ερώτηση για την αύξηση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης, ο Υπουργός είπε ότι «οι θέσεις οι δικές μας είναι καταγεγραμμένες εδώ και καιρό. Εμείς αναφερθήκαμε σε δυνητική, εάν χρειαστεί, αύξηση των εισφορών, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να υπάρξει είτε μείωση συντάξεων, είτε αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και την επαναλαμβάνουμε».

Πρόσθεσε ότι κάθε πέντε χρόνια γίνεται μελέτη για το προσδόκιμο της ζωής και αν και εφόσον αναδείξει ότι θα πρέπει να αυξηθεί το όριο, τότε συζητείται αύξηση, αλλά αυτό είναι ανεξάρτητο από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

«Όπως υπάρχει και συμφωνία για έξι φορές αύξηση των εισφορών από το 9 ή 13 μέχρι το 39, το οποίο είναι συμφωνημένο, το οποίο συμφώνησαν όλοι και έγινε και ευτυχώς που έγινε, αλλά τότε δεν τέθηκε θέμα ότι με το να βάλω έξι φορές αύξηση ίσως να κινδυνεύουν οι επόμενες γενιές», είπε.

Σε ερώτηση για το τι απαντήσεις ζήτησαν οι εταίροι από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός ανέφερε ότι κάθε φορά ζητείται κάτι πρόσθετο και ότι θέλουν περισσότερη ανάλυση. «Θα δω αν μπορεί να έρθει ο αρμόδιος του Υπουργείου Οικονομικών να δώσει τις εξηγήσεις που ζητούνται», ανέφερε.

Είπε, επίσης, πως ό,τι στοιχεία ζήτησαν έχουν δοθεί και, αν θέλουν κάτι πρόσθετο, θα υπάρξει επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών για να δοθούν πρόσθετα στοιχεία, αν χρειάζονται.

Αναφερόμενος στο ύψος της χρηματοδότησης της μεταρρύθμισης, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι το κράτος είχε υποβάλει μια εισήγηση, στην οποία έλαβε υπόψη και εισηγήσεις που έγιναν κατά καιρούς από όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κατέληξε σε μια δομημένη, συνολική μεταρρύθμιση.

«Η μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο το πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις, το πόσο θα αυξηθεί το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, αφορά και το ότι υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού στις οποίες προκρίναμε ότι θα πρέπει να έρθει το κράτος αρωγός και να συνεισφέρει, εκ μέρους τους, κοινωνική ασφάλιση, όπως είναι οι μητέρες που φροντίζουν παιδιά, οι άτυποι φροντιστές, οι φοιτητές, οι μαθητές, ανάπηρα άτομα, δείχνοντας ένα κοινωνικό πρόσωπο», ανέφερε.

Είπε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά το ανεργιακό επίδομα, «υπάρχει μια ελάφρυνση της μείωσης του 12%, και όλα αυτά, όταν τα προσθέσουμε, καταλήγουμε στους αριθμούς στους οποίους κρίναμε ότι το ταμείο και το κράτος μπορεί να δώσει, διατηρώντας τη βιωσιμότητά του».

Ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχει πάγιο αίτημα εταίρων και κοινωνίας τα λεφτά του Ταμείου να επιστραφούν στο Ταμείο και ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση μέσα στη μεταρρύθμιση, για σταδιακή επιστροφή των χρημάτων σε ένα ανεξάρτητο ταμείο που θα δημιουργηθεί με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς επίσης, εφόσον θα σταματήσει ο δανεισμός, τα πλεονάσματα να μπαίνουν σε αυτό το ταμείο.

«Τα πλεονάσματα και η δόση επιστροφής των δανεικών θα ενταχθούν σε ένα ταμείο, το οποίο θα δημιουργηθεί τα επόμενα 2-3 χρόνια, και από το οποίο θα ξεκινήσει η επενδυτική πολιτική του ταμείου, η οποία θα αποφέρει έσοδα, τα οποία υπολογίζονται με αναλογιστικές μεθόδους, τα οποία θα εμπλουτίσουν το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων», είπε.

Πρόσθεσε ότι η διαφορά με κάποιους από τους εταίρους αφορά το κατά πόσο το κόστος του κράτους για την εφαρμογή της πολιτικής επιστροφής θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

«Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη: ότι είναι κόστη τα οποία πρέπει να συνυπολογιστούν, διότι το κράτος, από τη στιγμή που θα στερηθεί τα 800 εκατομμύρια, χάρη συζήτησης που θα ήταν φέτος ή του χρόνου, το πλεόνασμα των κοινωνικών ασφαλίσεων και θα πρέπει να βγει έξω στις αγορές για να δανειστεί αυτά τα 800 εκατομμύρια, θα έχει κάποιο κόστος. Το ότι θα μου επιστρέψει τα 800 εκατομμύρια και θα πληρώνει κάποια δόση, θα έχει κάποιο κόστος. Άρα αυτά τα κόστη συνυπολογίζονται στο συνολικό κόστος που υπάρχει για τη μεταρρύθμιση».

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν κοινωνικοί εταίροι που το βλέπουν διαφορετικά, στη λογική ότι «άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι καθαρά θέμα φιλοσοφίας», είπε.

Σε ερώτηση για το αν το ποσό που αναγράφεται στα στοιχεία που έχουν δοθεί θα αλλάξει, ανέφερε ότι «αν υπάρχει κάποιο μικρό περιθώριο για οποιεσδήποτε αλλαγές, ή αν μας υποδείξουν κάτι το οποίο μπορεί να διαφοροποιήσει χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά τα κόστη, είμαστε ανοιχτοί να το ακούσουμε».

Είπε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα κατατεθεί το νομοθέτημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εξήγησε ότι επειδή η 1η Οκτωβρίου, που είναι Πέμπτη και γίνεται η κατάθεση, είναι αργία, τυπικά, αν δεν κάνει έκτακτη συνεδρία η Βουλή για να γίνει η κατάθεση, αυτή μετατίθεται στις 8 Οκτωβρίου. Πρόσθεσε ότι η επόμενη συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής, αν είναι η Επιτροπή Εργασίας, είναι στις 13 Οκτωβρίου.

Σημείωσε ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να συνεχίζεται η συζήτηση του νομοσχεδίου ακόμα και μετά την κατάθεσή του, εξηγώντας ότι αν υπάρχει συμφωνία για κάτι, μπορεί χωρίς επαναφορά στο Υπουργικό Συμβούλιο να διαφοροποιηθεί στην πρόταση που έχει κατατεθεί στη Βουλή.