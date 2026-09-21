Με κουκούλες και ρόπαλα επιτέθηκαν σε διανομέα: Τέσσερις συλλήψεις στη Λεμεσό

Οι ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθηκαν από μέλη της Αστυνομίας, όταν θεάθηκαν να επιχειρούν, με άλλα πρόσωπα, να επιτεθούν κατά άλλου διανομέα φαγητού, κατά τη διάρκεια διερεύνησης της πρώτης υπόθεσης, ενώ εξετάζεται κατά πόσο σχετίζονται και με άλλη υπόθεση επίθεσης κατά διανομέα φαγητού, που σημειώθηκε επίσης χθες βράδυ.

Σε δηλώσεις του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι «χθες το βράδυ, γύρω στις 20.30, είχαμε ενημερωθεί ότι δέκα νεαροί, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες και ήταν οπλισμένοι με ρόπαλα, είχαν ανακόψει και κτυπήσει έναν διανομέα φαγητού και του έκλεψαν τη μοτοσικλέτα, το κινητό και μικρό χρηματικό ποσό».

«Αμέσως περίπολα της ΑΔΕ, του ΟΠΕ και της ΜΜΑΔ μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις προς εντοπισμό των δραστών και, έπειτα από μια ώρα περίπου, ενημερωθήκαμε για δεύτερο περιστατικό επίθεσης εναντίον διανομέα φαγητού, στην περιοχή Μουτταγιάκας», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, περίπολα μετέβηκαν στην περιοχή και κατά τις εξετάσεις, εντοπίστηκε ομάδα νεαρών, που προσπάθησαν να επιτεθούν σε διανομέα φαγητού, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να διαφύγει.

Στη θέα των αστυνομικών, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή και ακολούθησε καταδίωξη, με τα μέλη της Αστυνομίας να ανακόπτουν τους τέσσερις υπόπτους.

Στην κατοχή του 18χρονου, πρόσθεσε, εντοπίστηκε μια συσκευή εκτόξευσης επιβλαβούς αερίου, ενώ στην κατοχή ενός εκ των 16χρονων εντοπίστηκε μια πιστωτική κάρτα και αυτός δεν μπορούσε να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την προέλευση της.

«Οι τέσσερις νεαροί, έπειτα από εξετάσεις που έγιναν στην περιοχή και μαρτυρία που προέκυψε, συνελήφθηκαν με δικαστικά εντάλματα, για ληστεία και κλοπή εναντίον 26χρονου διανομέα φαγητού, που διαπράχθηκε στον ποταμό Γερμασόγειας», ανέφερε.

Ερωτηθείς, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού είπε πως διερευνάται το ενδεχόμενο οι συλληφθέντς να συνδέονται με την επίθεση διανομέα φαγητού στην περιοχή Μουτταγιάκας, ενώ υπέδειξε ότι «από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις φαίνεται ότι είχαν στόχο να κτυπήσουν και να επιτεθούν σε διανομείς φαγητού, όμως τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα των νεαρών θα διερευνηθούν».

Το πρωί παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται μετά το μεσημέρι, με την έκδοση διατάγματος πενθήμερης κράτησής τους.