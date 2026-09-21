Στην Πινδάρου αλλάζει η ατζέντα: Από την εσωστρέφεια στην κούρσα των Προεδρικών - Το βλέμμα στην Αννίτα

Η σημερινή σύσκεψη της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, δεν ήταν απλώς μια ακόμη συνεδρίαση κομματικών στελεχών. Ήταν μια προσπάθεια να κλείσει ένας κύκλος εσωτερικής έντασης και ταυτόχρονα, να ανοίξει ένας άλλος: αυτός που οδηγεί την παράταξη προς τις Προεδρικές του 2028.

Στο τραπέζι βρέθηκαν οι πρόσφατες τριβές ανάμεσα σε στελέχη της ηγεσίας- τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Γιάννη Καρούσου και Ευθύμιου Διπλαρου- η υπόθεση του διορισμού του Νίκου Τορναρίτη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και για πρώτη φορά με μεγαλύτερη καθαρότητα, το ζήτημα της κομματικής υποψηφιότητας, για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Η σημερινή συζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, δείχνει ότι ο ΔΗΣΥ θέλει πλέον να αφήσει πίσω του την εσωστρέφεια και να περάσει στην επόμενη φάση.

Το βλέμμα στην Αννίτα

Η συζήτηση για την πρόεδρο του ΔΗΣΥ και τις Προεδρικές, δεν είναι καινούργια. Αυτό που αλλάζει όμως, είναι ο βαθμός στον οποίο το θέμα φαίνεται να μετακινείται από το επίπεδο των σεναρίων, στο επίπεδο της διαδικασίας.

Οι πληροφορίες από τη σημερινή συνεδρίαση, αναφέρουν ότι σημαντικό μέρος της ηγεσίας, βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει η Αννίτα Δημητρίου το κομματικό χρίσμα και ότι ασκήθηκαν πιέσεις προς την κατεύθυνση μιας δικής της υποψηφιότητας.

Η ίδια, ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη εξαγγελία ενδιαφέροντος. Και το timing έχει τη δική του σημασία. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, δημιουργούν ένα πολιτικό περιβάλλον στο οποίο η Πινδάρου δεν φαίνεται να επιθυμεί να ανοίξει αυτή τη στιγμή μια καθαρά προεκλογική εσωκομματική συζήτηση, η οποία θα στραφεί εναντίον του ίδιου του κόμματος, όπως συνέβη και με το πρόσφατο παράδειγμα με τη διαρροή, εσωτερικής δημοσκόπησης.

Έτσι, το ενδιαφέρον μεταφέρεται προς το επόμενο σύντομο διάστημα.Ωστόσο, η διαδικασία για το χρίσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές, θα περάσει, από τη βάση του κόμματος, η οποία και θα αποφασίσει, σύμφωνα με το νέο καταστατικό.

Ο Δίπλαρος κατεβάζει τους τόνους

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ιδιαίτερη σημασία είχαν οι δηλώσεις του Αναπληρωτή Προέδρου του ΔΗΣΥ Ευθύμιου Δίπλαρου στο ΣΙΓΜΑ και στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος, επιχείρησε να κλείσει το κεφάλαιο της δημόσιας αντιπαράθεσης με τον Γιάννη Καρούσο. Δεν αρνήθηκε ότι υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αντίθετα, έδωσε έμφαση στη διαδικασία μέσω της οποίας, όπως είπε, αυτές μπορούν να ξεπεραστούν.

«Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέσα από τον διάλογο και την ειλικρίνεια μπορούν να επιλυθούν οι διαφωνίες. Και αποκάλυψε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε υπάρξει επικοινωνία με τον Γιάννη Καρούσο, με αποτέλεσμα να λυθούν οι μεταξύ τους παρεξηγήσεις.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η ηγεσία δεν θέλει να συνεχίσει να συζητά δημόσια τις εσωτερικές της διαφορές.

Άλλωστε, ο Ευθύμιος Δίπλαρος, το διατύπωσε με τρόπο που παραπέμπει σε προσπάθεια επαναφοράς της κομματικής κανονικότητας: στον ΔΗΣΥ, είπε, υπάρχουν διαφωνίες, αυτές συζητούνται και στη συνέχεια το κόμμα προχωρεί.

Ο ΔΗΣΥ, βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια διπλή πρόκληση: από τη μία, να διατηρήσει την εσωτερική του συνοχή και από την άλλη να διαμορφώσει εγκαίρως την πολιτική του ταυτότητα, απέναντι στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιλέξει τον άνθρωπο που θα τον εκπροσωπήσει στις Προεδρικές.

Η υπόθεση Τορναρίτη μπαίνει στο αρχείο

Στη σημερινή συζήτηση υπήρχε αναπόφευκτα και το θέμα Νίκου Τορναρίτη. Ο τέως βουλευτής του ΔΗΣΥ, ανέλαβε, με απόφαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ρόλο ειδικού πολιτικού απεσταλμένου για ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό. Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ και αποτέλεσε μία από τις αφορμές για την ένταση των τελευταίων ημερών.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος, ωστόσο, επέλεξε σήμερα διαφορετικό τόνο. Αναγνώρισε την προσφορά και τη γνώση του Νίκου Τορναρίτη στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι ο διορισμός του, έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πως το θέμα θα πρέπει να θεωρείται λήξαν. Του ευχήθηκε, ουσιαστικά, καλή επιτυχία και έστειλε μήνυμα ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρέπει να επιστρέψει στις εσωτερικές συγκρούσεις του παρελθόντος.