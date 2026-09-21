Μιχαηλίδου για κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών: «Άτοπο να εξαγγέλλονται μέτρα ενώ είμαστε σε διάλογο»

Συγκεκριμένα, ερωτηθείσα για την εξαγγελία των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων για κινητοποίηση στις 8 Οκτωβρίου για να διαμαρτυρηθούν για τις προθέσεις του ΥΠΑΝ σε σχέση με το σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «μας προβληματίζει η εξαγγελία αυτή από τη στιγμή που είμαστε στο μέσο της διαβούλευσης, του διαλόγου, της συνεργασίας που έχουμε με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις».

Ανέφερε, ωστόσο, ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προβαίνουν σε κινητοποιήσεις για να διεκδικούν τα αιτήματα τους.

Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των διαβουλεύσεων, είπε η κ. Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι έχουν τεθεί θέματα, έχουν απαντήσει σε απορίες, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν δώσει εισηγήσεις, άκουσαν αρκετές από τις ανησυχίες των οργανώσεων και στη βάση των νομικών συμβουλών που λαμβάνουν εντός των ημερών θα λάβουν την επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

«Συνεπώς, είναι άτοπο να εξαγγέλλονται μέτρα και διερωτάται κάποιος αν γίνονται είτε για να εκβιάσουν το Υπουργείο είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Εμείς τονίζουμε ότι η πρότασή μας είναι εκεί, συζητείται εδώ και καιρό, την επικαιροποιούμε στη βάση της νομιμότητας πάντα και θα την έχουν στα χέρια τους επικαιροποιημένη εντός των ημερών», συμπλήρωσε.

Είπε, επιπρόσθετα, ότι υπάρχει νομοθεσία, με βάση την οποία το 2027 καταργείται ο Κατάλογος Διοριστέων.

«Αυτό που κάνει το Υπουργείο μέσα από την πρόταση του είναι να διασφαλίσει ότι πρώτον θα έχουμε αρκετούς εκπαιδευτικούς να διορίσουμε στη βάση του σεβασμού που υπάρχει στους ανθρώπους που ήδη εργάζονται στο σύστημα. Συνεπώς, δεν ισχύουν τα επιχειρήματα που ακούγονται. Και δεύτερον έχουμε και ποιότητα σε αυτό το σύστημα, καταργώντας τον Κατάλογο Διοριστέων και κρατώντας ένα σύστημα εξέτασης», σημείωσε.

Άρα, είπε η κ. Μιχαηλίδου, είναι ένας συνδυασμός προϋπηρεσίας με εξέταση που προτείνεται.

«Όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όχι μόνο τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων για να ικανοποιήσουμε συνδικαλιστικά αιτήματα, είμαστε εδώ για να δούμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος», επεσήμανε.

Βιβλία

Σε ερώτηση για το θέμα των βιβλίων που αναμένονται να παραληφθούν, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας είπε ότι τέλος του Σεπτέμβρη έρχονται και τα τελευταία, προσθέτοντας ότι ήρθαν τα μισά και τα άλλα μισά θα έρθουν τώρα.

«Δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στα σχολεία, σύμφωνα με τις αναφορές που έχουμε», κατέληξε.