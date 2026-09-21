Οδηγούσε με μαθητική άδεια χωρίς συνοδό: Στη φυλακή 41χρονη για τον θάνατο 35χρονου μοτοσικλετιστή στο Παραλίμνι

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, γυναίκα ηλικίας 41 ετών, αφού την βρήκε ένοχη στις κατηγορίες της πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, παράλειψης συμμόρφωσης σε σήμα τροχαίας και για οδήγηση οχήματος με μαθητική άδεια χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που κατέχει πολυετή κανονική άδεια οδήγησης».

Αναφέρεται ότι «στην 41χρονη επιβλήθηκαν επίσης 8 βαθμοί ποινής καθώς και στέρηση της άδειας οδήγησης για τρείς μήνες, αμέσως μετά την αποφυλάκιση της».

Πρόκειται «για θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη στις 29 Ιουνίου, 2022, στο Παραλίμνι, με αποτέλεσμα το θάνατο 35χρονου μοτοσικλετιστή», σημειώνεται.