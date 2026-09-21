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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγούσε με μαθητική άδεια χωρίς συνοδό: Στη φυλακή 41χρονη για τον θάνατο 35χρονου μοτοσικλετιστή στο Παραλίμνι

 21.09.2026 - 19:26
Οδηγούσε με μαθητική άδεια χωρίς συνοδό: Στη φυλακή 41χρονη για τον θάνατο 35χρονου μοτοσικλετιστή στο Παραλίμνι

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου σε 41χρονη, για την πρόκληση θανάτου 35χρονου μοτοσικλετιστή σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση, τον Ιούνιο του 2022 στο Παραλίμνι. Στην 41χρονη επιβλήθηκαν επίσης 8 βαθμοί ποινής και στέρηση της άδειας οδήγησης για τρεις μήνες, μετά την αποφυλάκισή της.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, γυναίκα ηλικίας 41 ετών, αφού την βρήκε ένοχη στις κατηγορίες της πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, παράλειψης συμμόρφωσης σε σήμα τροχαίας και για οδήγηση οχήματος με μαθητική άδεια χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που κατέχει πολυετή κανονική άδεια οδήγησης».

Αναφέρεται ότι «στην 41χρονη επιβλήθηκαν επίσης 8 βαθμοί ποινής καθώς και στέρηση της άδειας οδήγησης για τρείς μήνες, αμέσως μετά την αποφυλάκιση της».

Πρόκειται «για θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη στις 29 Ιουνίου, 2022, στο Παραλίμνι, με αποτέλεσμα το θάνατο 35χρονου μοτοσικλετιστή», σημειώνεται.

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