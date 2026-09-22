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Η χώρα που πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν: «Θέλουμε ένα έθνος με στοχαστικούς και διορατικούς αναγνώστες»

 22.09.2026 - 12:44
Η χώρα που πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν: «Θέλουμε ένα έθνος με στοχαστικούς και διορατικούς αναγνώστες»

Η Σιγκαπούρη εφαρμόζει μια πρωτοποριακή πενταετή εκστρατεία, προσφέροντας μικρά οικονομικά κίνητρα σε όσους πολίτες αφιερώνουν τουλάχιστον 15 λεπτά ημερησίως στην ανάγνωση βιβλίων.

Η Σιγκαπούρη επιδιώκει να ενθαρρύνει τους πολίτες της να διαβάζουν περισσότερο, δοκιμάζοντας μια ιδιαίτερη μέθοδο. Η ασιατική χώρα έθεσε σε εφαρμογή μια εθνική καμπάνια πενταετούς διάρκειας, η οποία περιλαμβάνει μικρές οικονομικές επιβραβεύσεις για όσους καταγράφουν τις αναγνωστικές τους συνεδρίες μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας.

Ο στόχος είναι να επανέλθει το διάβασμα στην καθημερινότητα, σε μια εποχή όπου οι οθόνες και το σύντομο περιεχόμενο καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας.

Πώς λειτουργεί η επιβράβευση των 15 λεπτών;

Η πρωτοβουλία επιτρέπει τη συγκέντρωση εικονικών νομισμάτων για κάθε συνεδρία ανάγνωσης διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών, με όριο μία καταγραφή την ημέρα. Απαιτούνται 1.000 εικονικά νομίσματα για την απόκτηση ενός δολαρίου Σιγκαπούρης (περίπου 70 λεπτά του ευρώ).

Πρόκειται για ένα συμβολικό ποσό που απέχει πολύ από το να αποτελεί πηγή εισοδήματος, καθώς αυτός δεν είναι ο σκοπός του προγράμματος. Η κυβέρνηση επιδιώκει η αμοιβή να λειτουργήσει ως ώθηση για την ανάκτηση μιας συνήθειας που πολλοί έχουν παραμελήσει.

Επιστροφή στο διάβασμα στην εποχή του «scroll»

Η εκστρατεία ξεκινά σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού για τη μείωση της συγκέντρωσης που προκαλείται από τη διαρκή κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου. Ο όρος «brain rot» (ψηφιακή αποχαύνωση) έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής για να περιγράψει την αίσθηση κορεσμού μετά από αλλεπάλληλες ώρες παρακολούθησης βίντεο, κοινωνικών δικτύων και σύντομων δημοσιεύσεων.

Απέναντι σε αυτό το μοντέλο, οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας υποστηρίζουν ότι ο ποιοτικός χρόνος που αφιερώνεται στο ήρεμο διάβασμα ενισχύει την προσοχή, την κριτική σκέψη και τη φαντασία.

«Θέλουμε να δούμε ένα έθνος αναγνωστών που είναι περίεργοι, στοχαστικοί και οξυδερκείς», δήλωσε η Μελίσα Ταμ, υπεύθυνη του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών της Σιγκαπούρης.

Ο οργανισμός θεωρεί πως η παρατεταμένη ανάγνωση προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από την ταχεία κατανάλωση πληροφοριών. Παράλληλα, οι αναλυτές σημειώνουν ότι ο στόχος των 15 λεπτών αποτελεί ένα εύκολο πρώτο βήμα για όσους έχουν απομακρυνθεί από τα βιβλία.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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