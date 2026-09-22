Ηράκλειο: Πάνω από 100 πυροβολισμοί σε αρραβώνα - Βρέθηκαν στο σπίτι όπλο και εκατοντάδες σφαίρες

Μετά τις καταγγελίες, σήμερα το πρωί οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Αρχανών – Αστερουσίων και του ΤΑΕ Μεσαράς, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι όπου είχε πραγματοποιηθεί η κοινωνική εκδήλωση.

Εντοπίστηκαν εκατοντάδες σφαίρες και συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν όπλο και εκατοντάδες σφαίρες, ενώ τα ευρήματα μεταφέρθηκαν για περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.



Για την υπόθεση οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του γαμπρού, του πατέρα του και του αδελφού του, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.



Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τον οπλισμό που εντοπίστηκε, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, καθώς και τα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν.





Παράλληλα, ελέγχεται αν ο αριθμός των πυροβολισμών που καταγγέλθηκε επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί.



Το χειρότερο από όλα όμως σύμφωνα με πληροφορίες είναι πως οι συγγενείς των συλληφθέντων έψαχναν να βρουν ποιος ή, ποιοι έκαναν τη καρφωτή.