Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΜαρία Μαζωνάκη: «Θα ήθελα να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα, δεν ηρεμώ το βράδυ»
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Μαζωνάκη: «Θα ήθελα να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα, δεν ηρεμώ το βράδυ»

 22.09.2026 - 12:18
Μαρία Μαζωνάκη: «Θα ήθελα να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα, δεν ηρεμώ το βράδυ»

Για την απώλεια του αδελφού της, αλλά και για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, μίλησε στον ΑΝΤ1 η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία.

«Είμαι μουδιασμένη, δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στον υπνοθεραπευτή που φέρεται να είχε συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Μαρία Μαζωνάκη είπε: «Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις, να δώσει κατάθεση αυτός, δεν ξέρω τίποτα».

 Στην ερώτηση τι θα του έλεγε αν μπορούσε να μιλήσει μαζί του την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, απάντησε: «Δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δεν θα έφτανε εκεί ο Γιώργος καν».

Για τα συναισθήματά της μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση, δήλωσε: «Οργισμένη! Θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος αυτό, τίποτα άλλο».

Μιλώντας για την κατάσταση των γονιών τους, ανέφερε: «Χάλια, χάλια είναι πώς να είναι; Το παιδί τους έχασαν. Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί, δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει βρει 100%».

«Δικαιοσύνη ζητάμε, τίποτα άλλο, δικαιοσύνη αυτό», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν πρόλαβε να του πει όσα ήθελε, η Μαρία Μαζωνάκη απάντησε: «Όχι. Αυτό που θα ήθελα είναι να μην κατάλαβε τίποτα. Να μην πόνεσε. Να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα ο Γιώργος, τίποτα άλλο. Να έφυγε και να πήγε στα χέρια του Θεού χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Δεν ηρεμώ το βράδυ, δεν ηρεμώ».

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροχαίο στη Πάφο: Σε πάσσαλο της ΑΗΚ προσέκρουσε το σκυβαλοφόρο πριν ανατραπεί - Όλα τα νεότερα
Ραγίζουν καρδιές: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 16χρονο Γιώργο – Στα λευκά οι συμμαθητές του
Νέα δεδομένα στην Υπόθεση Μαζωνάκη: Αμερικάνος γιατρός ειδικός στην πλασμαφαίρεση «μίλησε» - Τα τρία μοιραία λάθη
Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Καζαμία: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Mαρτυρία-σοκ για τον γιατρό του Μαζωνάκη: «Μου πρότεινε θεραπεία με σιδερένιους δονητές...»
«Φωτιά» στον ουρανό: Το εντυπωσιακό θέαμα που καθήλωσε – Μοναδικές φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αύριο αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη ο Τουφάν Έρχιουρμαν

 22.09.2026 - 12:16
Επόμενο άρθρο

«Ξυπνήστε» τη λίμπιντο με γιόγκα – 4 στάσεις που ανεβάζουν τη σεξουαλική διάθεση

 22.09.2026 - 12:24
Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

Με το βλέμμα στραμμένο στις «θετικές εξελίξεις» στο Κυπριακό, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, την ώρα όμως που το διπλωματικό σκηνικό παραμένει ρευστό και κανένα από τα κρίσιμα επόμενα βήματα, δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εμφανίζεται να διακρίνει κινητικότητα στο παρασκήνιο και να επενδύει στο προσωπικό ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ούτε καν η πραγματοποίηση μιας κοινής συνάντησης των δύο πλευρών, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

  •  22.09.2026 - 06:22
Τρεις για το χρίσμα του ΔΗΣΥ; Η απάντηση Δίπλαρου και το μήνυμα για την επόμενη μέρα - Βίντεο

Τρεις για το χρίσμα του ΔΗΣΥ; Η απάντηση Δίπλαρου και το μήνυμα για την επόμενη μέρα - Βίντεο

  •  22.09.2026 - 09:37
Η Κύπρος και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Από το 1960 μέχρι σήμερα - Η ιστορική παρουσία στα Ηνωμένα Έθνη και ο ρόλος των ψηφισμάτων για το Κυπριακό

Η Κύπρος και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Από το 1960 μέχρι σήμερα - Η ιστορική παρουσία στα Ηνωμένα Έθνη και ο ρόλος των ψηφισμάτων για το Κυπριακό

  •  22.09.2026 - 10:13
Μουσιούττας: «Υπάρχει χρόνος να εξεταστούν οι εισηγήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση»

Μουσιούττας: «Υπάρχει χρόνος να εξεταστούν οι εισηγήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση»

  •  22.09.2026 - 11:08
Εικόνες σοκ στη Λεμεσό: Άστεγοι έκαναν «σπίτι» τους πάρκινγκ πολυκατοικίας - Ζουν κάτω από ομπρέλες

Εικόνες σοκ στη Λεμεσό: Άστεγοι έκαναν «σπίτι» τους πάρκινγκ πολυκατοικίας - Ζουν κάτω από ομπρέλες

  •  22.09.2026 - 12:28
Τροχαίο στη Πάφο: Σε πάσσαλο της ΑΗΚ προσέκρουσε το σκυβαλοφόρο πριν ανατραπεί - Όλα τα νεότερα

Τροχαίο στη Πάφο: Σε πάσσαλο της ΑΗΚ προσέκρουσε το σκυβαλοφόρο πριν ανατραπεί - Όλα τα νεότερα

  •  22.09.2026 - 09:28
Ραγδαίες εξελίξεις: Έρευνα για εμπλοκή τρίτου ατόμου στην υπόθεση Μαζωνάκη - «Δεν το αποκλείουμε»

Ραγδαίες εξελίξεις: Έρευνα για εμπλοκή τρίτου ατόμου στην υπόθεση Μαζωνάκη - «Δεν το αποκλείουμε»

  •  22.09.2026 - 08:40
«Φωτιά» στον ουρανό: Το εντυπωσιακό θέαμα που καθήλωσε – Μοναδικές φωτογραφίες

«Φωτιά» στον ουρανό: Το εντυπωσιακό θέαμα που καθήλωσε – Μοναδικές φωτογραφίες

  •  22.09.2026 - 09:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα