Οι 5 φράσεις που φανερώνουν κρυφά ψυχολογικά τραύματα

Το ψυχολογικό τραύμα δεν εκδηλώνεται πάντα με θεαματικούς ή προφανείς τρόπους. Συχνά δεν αποτυπώνεται σε μεγάλα ξεσπάσματα, αλλά κρύβεται στις καθημερινές μας συνήθειες, στις αυτόματες σκέψεις και κυρίως στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε.

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