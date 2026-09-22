VIDEO: Το νέο παρατσούκλι των διανομέων στη Λεμεσό - Δεν πάει το μυαλό σου γιατί

Οι διανομείς χαρακτηρίστηκαν ως… «πολυέλαιοι», λόγω των φωτεινών στοιχείων που φέρουν στα οχήματά τους και τα οποία είναι ιδιαίτερα εμφανή κατά τις βραδινές μετακινήσεις τους.

Η συγκεκριμένη αναφορά φαίνεται να αφορά διανομείς που κινούνται στην περιοχή της Πενταδρομίου στη Λεμεσό, με τα φωτάκια να αποτελούν την αφορμή για τον συγκεκριμένο, μάλλον ασυνήθιστο χαρακτηρισμό.