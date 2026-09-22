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VIDEO: Το νέο παρατσούκλι των διανομέων στη Λεμεσό - Δεν πάει το μυαλό σου γιατί

 22.09.2026 - 08:57
VIDEO: Το νέο παρατσούκλι των διανομέων στη Λεμεσό - Δεν πάει το μυαλό σου γιατί

Μια ιδιαίτερη παρομοίωση χρησιμοποίησαν για τους διανομείς που κινούνται στους δρόμους της Λεμεσού, με αφορμή τα φωτάκια που χρησιμοποιούν στα οχήματά τους.

Οι διανομείς χαρακτηρίστηκαν ως… «πολυέλαιοι», λόγω των φωτεινών στοιχείων που φέρουν στα οχήματά τους και τα οποία είναι ιδιαίτερα εμφανή κατά τις βραδινές μετακινήσεις τους.

Η συγκεκριμένη αναφορά φαίνεται να αφορά διανομείς που κινούνται στην περιοχή της Πενταδρομίου στη Λεμεσό, με τα φωτάκια να αποτελούν την αφορμή για τον συγκεκριμένο, μάλλον ασυνήθιστο χαρακτηρισμό.

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Με το βλέμμα στραμμένο στις «θετικές εξελίξεις» στο Κυπριακό, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, την ώρα όμως που το διπλωματικό σκηνικό παραμένει ρευστό και κανένα από τα κρίσιμα επόμενα βήματα, δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εμφανίζεται να διακρίνει κινητικότητα στο παρασκήνιο και να επενδύει στο προσωπικό ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ούτε καν η πραγματοποίηση μιας κοινής συνάντησης των δύο πλευρών, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

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