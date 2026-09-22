Τροχαίο με το «καλημέρα» στην Πάφο: Αναποδογυρίστηκε σκυβαλοφόρο - Τρία άτομα στο νοσοκομείο - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σκυβαλοφόρο όχημα αναποδογυρίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα.

Ο οδηγός και δύο ακόμη άτομα που επέβαιναν στο σκυβαλοφόρο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και περαιτέρω νοσηλεία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.