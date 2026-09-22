Έντονη αναστάτωση στην Αναφωτία για τα σχολικά δρομολόγια - Μαθητές μένουν εκτός σχολείων - «Θα αποκλείσουμε δρόμους» φωνάζουν οι γονείς - VIDEO

Οι γονείς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha και τη δημοσιογράφο Ελένη Φανάρη, αναγκάζονται καθημερινά να μεταφέρουν με τα ιδιωτικά τους οχήματα τρία ή και τέσσερα παιδιά, ενώ το μεσημέρι καλούνται να αποχωρούν από την εργασία τους προκειμένου να τα παραλάβουν.

Σε δηλώσεις τους, κάνουν λόγο για απαράδεκτη κατάσταση, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά στερούνται το δικαίωμά τους να μεταβαίνουν κανονικά στο σχολείο.

Από τη πλευρά τους, οι αρμόδιες αρχές αποδίδουν τις ακυρώσεις σε περιστατικά βανδαλισμών και οχλαγωγίας που καταγράφηκαν εντός των λεωφορείων και εξετάζουν μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.

«Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Κρατούμε τους χωρκανούς για να μεν γίνουν παραπάνω πράγματα. Εκθέσαν όλο το χωριό. Δεν αποδεχόμαστε το συγκεκριμένο λεωφορείο να έρθει ξανά στην Αναφωτία. Το Υπουργείο τι κάμνει; Πρέπει να επέμβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να λυθεί το πρόβλημα; Έπρεπε να λυθεί από την πρώτη μέρα. Με ποιο δικαίωμα τα μωρά να μεν πηγαίνουν για εκπαίδευση; Αν μέχρι την Τετάρτη δεν λυθεί το πρόβλημα, θα πάμε στην Κοφίνου, όπου είναι η έδρα της εταιρείας, και θα αποκλείσουμε τους δρόμους», δήλωσε ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναφωτίας, Σταύρος Καραγιώργης.

Την ίδια ώρα, οι γονείς, σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες στις 18:00, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δυναμικά μέτρα σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση επίλυση του προβλήματος.

«Έχει γίνει μια καταγγελία εδώ και μία εβδομάδα. Δεν διερεύνησε κανείς. Στερούν το βασικό δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση. Η ευθύνη πλέον ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Μεταφορών. Αφήνουν τα παιδιά στον δρόμο και υπάρχει και θέμα ασφάλειας στη διακίνηση», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Λάρνακας, Κώστας Κώστα.

Οι γονείς περιγράφουν τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς η απουσία σχολικού λεωφορείου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό των οικογενειών.

«Δεν έχει λεωφορείο το χωριό. Ενημερωθήκαμε την Τετάρτη στις 22:00 το βράδυ. Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται καθημερινά να πηγαίνουμε Αναφωτία - Βεργίνα και μετά το αντίστροφο. Θέλουμε κάποιον να τα παίρνει, κάποιον να τα φέρνει τα μωρά. Έχουμε μωρά που πάνε Δημοτικό. Άρα αυτή η μάμα πρέπει να πάει Βεργίνα πρώτα, να επιστρέψει στην Αναφωτία, να πάρει το μωρό της στο Δημοτικό και μετά να ακολουθήσει στο νηπιαγωγείο. Δυσκολεύονται όλοι οι γονείς», ανέφερε μητέρα.

Σημειώνεται ότι, στις 12 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί συνάντηση των γονέων με το Υπουργείο Μεταφορών.

Οι γονείς αναμένουν να ενημερωθούν για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα τα σχολικά δρομολόγια.

Ανάλογα με την έκβαση της συνάντησης, αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν στα δυναμικά μέτρα που έχουν προαναγγείλει.

Δείτε το ρεπορτάζ: