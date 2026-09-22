Ελλάδα: Μεθυσμένος άνδρας εισέβαλε γυμνός σε εκκλησία εν μέσω κηδείας - Γρονθοκόπησε επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα

Σύμφωνα με το thriassio, ένας άνδρας εισέβαλε γυμνός στο ναό φωνάζοντας και κινήθηκε απειλητικά προς το πλήθος. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με τον 43χρονο να γρονθοκοπεί έναν επίτροπο, που εκείνη την ώρα βοηθούσε με τις διαδικασίες της κηδείας.

Όπως είναι λογικό, φίλοι και συγγενείς του εκλιπόντος σοκαρίστηκαν από όσα γίνονταν εκείνη την ώρα εντός της εκκλησίας, με μία γυναίκα να λιποθυμά.

Απομακρύνθηκε ο 43χρονος από τον ναό - Του προσφέρθηκαν ρούχα και καφές

Το πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, οι οποίοι απομάκρυναν τον 43χρονο από το σημείο και αφού τον ηρέμησαν του προσέφεραν ρούχα για να ντυθεί και έναν καφέ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και μόλις ηρέμησε εξήγησε τι είχε συμβεί και πώς έφτασε σε αυτό το ξέσπασμα. Πάντως, δεν έγινε γνωστό αν στην εκκλησία κλήθηκε η Αστυνομία για να προχωρήσει στη σύλληψη του 43χρονου.

Πηγή: iefimerida.gr