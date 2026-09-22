Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ταυτοποιήθηκε σορός που ανασύρθηκε το Σάββατο

Αυτό ανακοίνωσε χθες γραπτώς ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ μετά το αποτέλεσμα των εξετάσεων DNA. Τ/κ ιστοσελίδες ανέφεραν ότι η δημοσιοποίηση του ονόματος έγινε χωρίς να ενημερωθούν προηγουμένως οι συγγενείς του αγνοούμενου, κάτι που διέψευσε η «πρωθυπουργία» με ανακοίνωσή της αργότερα χθες.

Ο αριθμός των νεκρών του ναυαγίου έχει ανέβει στους 15 και των αγνοουμένων στους δεκατρείς. Ο πατέρας του Μεχμέτ Μπαϊχάν πρόσφατα είχε δηλώσει πως γνωρίζει ότι ο γιος του είναι νεκρός, αλλά θέλει τη σορό του για να τον θάψει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ