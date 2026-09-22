Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ταυτοποιήθηκε σορός που ανασύρθηκε το Σάββατο

Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή
Με το βλέμμα στραμμένο στις «θετικές εξελίξεις» στο Κυπριακό, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, την ώρα όμως που το διπλωματικό σκηνικό παραμένει ρευστό και κανένα από τα κρίσιμα επόμενα βήματα, δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εμφανίζεται να διακρίνει κινητικότητα στο παρασκήνιο και να επενδύει στο προσωπικό ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ούτε καν η πραγματοποίηση μιας κοινής συνάντησης των δύο πλευρών, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.