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ΔΙΕΘΝΗ

Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ στη Google από την Ιρλανδία για τα δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών

 21.09.2026 - 23:17
Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ στη Google από την Ιρλανδία για τα δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών

Η Google θα κληθεί να καταβάλει 403 εκατ. ευρώ λόγω του τρόπου με τον οποίο επεξεργαζόταν τα δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών (location data).

Το πρόστιμο επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC) έπειτα από καταγγελίες πολλών ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών ότι η Google παρακολουθούσε κάθε βήμα των χρηστών μέσω των κινητών τους τηλεφώνων.

Η προσφυγή αφορούσε διαφημίσεις που σχετίζονται με την τοποθεσία του χρήστη, οι οποίες είναι αρκετά κοινές. Ωστόσο, επτά ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών είχαν καταγγείλει ότι η αδικαιολόγητη χρήση των δεδομένων τοποθεσίας μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Η έρευνα της DPC προκλήθηκε από μελέτη της νορβηγικής υπηρεσίας προστασίας των καταναλωτών από το 2018, η οποία υποδείκνυε ότι τα δεδομένα τοποθεσίας θα μπορούσαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες όπως τις θρησκευτικές πεποιθήσεις (μέσω της παρακολούθησης χώρων λατρείας), τις πολιτικές πεποιθήσεις (αν ένας χρήστης έχει πάει σε διαδηλώσεις), καταστάσεις υγείας (εάν έχει μεταβεί σε νοσοκομείο) και τον σεξουαλικό προσανατολισμό (εάν έχει επισκεφθεί συγκεκριμένα μπαρ).

Η DPC ξεκίνησε την έρευνά της πριν από έξι χρόνια με σκοπό να διαπιστώσει εάν η Google διέθετε έγκυρη νομική βάση για τη χρήση των δεδομένων τοποθεσίας, αναφέρει ο Guardian.

Διαπίστωσε ότι οι χρήστες της Google ενδέχεται να μην είχαν επίγνωση του γεγονότος ότι η τοποθεσία τους χρησιμοποιούνταν για να τους επηρεάσει μέσω διαφημίσεων ή για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την υγεία και τα ενδιαφέροντά τους.

«Τα δεδομένα τοποθεσίας αποτελούν ένα είδος προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της παρακολούθησης της τοποθεσίας και περιλαμβάνουν δεδομένα που συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google, τα οποία, από μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, αποκαλύπτουν την τοποθεσία ενός ατόμου», εξηγεί στέλεχος της DPC.

Σχετικά με την απόφαση της DPC, εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η υπόθεση αφορά «παλαιότερες πολιτικές που έχουν πλέον αναθεωρηθεί».

Προσθέτει ότι ο ίδιος ότι «από το 2019 και μετά, έχουμε εξελίξει σημαντικά τις πρακτικές μας και έχουμε λανσάρει ισχυρά εργαλεία που απλοποιούν τη διαχείριση των δεδομένων τοποθεσίας».

Πρόκειται για το τέταρτο μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλει η ιρλανδική ρυθμιστική αρχή, η οποία έχει αρμοδιότητα σε επίπεδο ΕΕ για όλους τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς που έχουν την έδρα τους στην Ιρλανδία.

Στο παρελθόν είχε επιβάλει πρόστιμο 1,2 δισ. ευρώ στη Meta, 530 εκατ. ευρώ στο TikTok και 405 εκατ. ευρώ στο Instagram, το οποίο επίσης ανήκει στη Meta.

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