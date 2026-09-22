Οικολόγοι: Δεν διεκδικεί θέση στην ηγεσία ο Ανδρέας Χρίστου - Στις 14 Νοεμβρίου το Εκλογικό Συνέδριο

Την απόφασή του, να μην διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση στην ηγεσία του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, ανακοίνωσε ο ποινικολόγος Ανδρέας Χρίστου, ο οποίος ήταν υποψήφιος του Κινήματος στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.

Η απόφαση του κ. Χρίστου, έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών εσωκομματικών διεργασιών στους Οικολόγους, οι οποίοι οδηγούνται σε Έκτακτο Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Στο Συνέδριο θα εκλεγούν ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος Β΄, ενώ θα υπάρξουν και αναπληρώσεις θέσεων στην Κεντρική, την Πολιτική και τις Επαρχιακές Επιτροπές.

Ο Ανδρέας Χρίστου, με δημόσια δήλωσή του, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα διεκδικήσει θέση στην ηγεσία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η απόφασή του δεν σημαίνει αποχώρηση από την ενεργό πολιτική και κοινωνική δράση.

«Παραμένω ενεργός πολίτης, με στόχο το καλύτερο δυνατό για τη Χώρα μας και τους πολίτες αυτής, με κύριο γνώμονα τα παιδιά μας και όσους δοκιμάζονται», αναφέρει, προσθέτοντας πως παραμένει «παρών, από το δικό μου μετερίζι».

Ο κ. Χρίστου ευχαριστεί όσους τον στήριξαν στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις των βουλευτικών εκλογών και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να τους εκπροσωπήσει στη Βουλή.

«Συνεχίζω να πορεύομαι, με ψηλά το κεφάλι, καθαρή συνείδηση, καθαρότητα και χωρίς να εγκαταλείπω την μάχη», σημειώνει, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να μην εφησυχάσουν και να συνεχίσουν να επιζητούν «το δίκαιο και το καλό του τόπου μας».

Ανοίγει η διαδικασία για νέα πρόσωπα

Ιδιαίτερη σημασία για την επικείμενη εκλογική διαδικασία έχει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για ενεργοποίηση του άρθρου 61 του καταστατικού του Κινήματος.

Με βάση τη συγκεκριμένη πρόνοια, καταργούνται προσωρινά οι χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Το ίδιο το Κίνημα, διευκρινίζει ότι η ρύθμιση αφορά ήδη εγγεγραμμένα μέλη και φίλους, μέλη Συνδεδεμένων Οργανώσεων, καθώς και πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει ως συνεργαζόμενα σε εκλογικές αναμετρήσεις, όπως βουλευτικές, ευρωεκλογές και δημοτικές.

Το καταστατικό προβλέπει ότι, σε αυτή την περίπτωση, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα τόσο ψήφου όσο και υποψηφιότητας για οποιαδήποτε θέση στο Κίνημα, υπό τις προβλεπόμενες διαδικασίες εγγραφής και τις σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις.

Η συγκεκριμένη απόφαση, έχει ιδιαίτερη σημασία για πρόσωπα που συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια των Οικολόγων, στις τελευταίες εκλογές, χωρίς να είχαν προηγουμένως την απαιτούμενη κομματική προϋπηρεσία. Το ίδιο το Κίνημα, αναφέρει πλέον ρητά, ότι δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν, μεταξύ άλλων, και πρόσωπα που είχαν συμμετάσχει σε ψηφοδέλτιά του σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση.

Το ενδιαφέρον γύρω από τον Σταύρο Παπαδούρη

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό ένα από τα βασικά ερωτήματα ενόψει της εκλογικής διαδικασίας: εάν ο τέως Πρόεδρος του Κινήματος, Σταύρος Παπαδούρης, θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία.

Ο κ. Παπαδούρης δεν έχει μέχρι στιγμής ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για τις εκλογές της 14ης Νοεμβρίου. Το γεγονός ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 61 είχε συζητηθεί στο πλαίσιο των εσωτερικών διεργασιών του Κινήματος ,έχει τροφοδοτήσει τη σχετική συζήτηση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι σήμερα δημόσια επιβεβαιωμένη ανακοίνωση υποψηφιότητάς του.

Στο μεταξύ, μετά την αποχώρηση της προηγούμενης ηγεσίας, το Κίνημα έχει ορίσει προσωρινή ηγεσία μέχρι το Εκλογικό Συνέδριο της 14ης Νοεμβρίου. Την προσωρινή ηγεσία αποτελούν η Κατερίνα Χατζηστυλλή, ως Αντιπρόεδρος Α΄, και ο Λουκάς Στυλιανού, ως Αντιπρόεδρος Β΄, οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες που το καταστατικό αποδίδει στις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου αντίστοιχα.