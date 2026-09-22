Στάθηκε στο πλευρό του ΔΗΚΟ και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κεραυνού ο ΔΗΣΥ - «Απαράδεκτο το ύφος του»

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ο ΔΗΣΥ στηρίζει με σαφήνεια τη θέση του ΔΗΚΟ για τον GSI και την ανάγκη να δοθούν επιτέλους συγκεκριμένες και πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση. Το απαράδεκτο ύφος και οι απαξιωτικές αναφορές του Υπουργού Οικονομικών υποβιβάζουν το επίπεδο του πολιτικού λόγου αλλά κυρίως τη σημασία του ίδιου του έργου.

Δεν είναι δυνατόν ένα έργο που η ίδια η κυβέρνηση το χαρακτηρίζει στρατηγικής και εθνικής σημασίας να συνοδεύεται την ίδια ώρα από αντιφατικές τοποθετήσεις, αμφιταλάντευση και έλλειψη καθαρής πολιτικής βούλησης.

Η Κύπρος δεν μπορεί μέσα από λανθασμένους χειρισμούς να απομακρύνεται από την Ελλάδα. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η οποία μπορεί να βγάλει την πατρίδα μας από την ενεργειακή απομόνωση, πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας και στρατηγικής σύγκλισης Κύπρου και Ελλάδας και όχι ως αιτία πολιτικής απόστασης.

Επιπρόσθετα το έργο πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την ηλεκτρική διασύνδεση με την ΕΕ, το Ισραήλ και άλλες γειτονικές χώρες.

Η Κύπρος μπορεί να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος με ευρύτερη γεωστρατηγική αξία. Μια ενιαία ενεργειακή αγορά θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

Όλα αυτά δεν μπορεί να αγνοούνται από την κυβέρνηση, η οποία οφείλει να μιλήσει καθαρά, να σταματήσει τη διγλωσσία και να αναλάβει την ευθύνη των αποφάσεών της.