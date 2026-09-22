Τραμπ στον ΟΗΕ: Πρέπει να αποφασίσω, να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην Κόλαση;

Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα που μιλούσε για τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν, τα δύο από τα τρία μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας που βρίσκονταν στην αίθουσα, σηκώθηκαν και έφυγαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, επέλεξε τη δράση αντί των «ατελείωτων συζητήσεων», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ενώ άλλοι μιλούσαν, εγώ έδρασα. Ενώ άλλοι μιλούσαν για ειρήνη, εγώ έφερα την ειρήνη. Ενώ άλλοι αγνοούσαν τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα».



Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τεχεράνη, ο Τραμπ παρουσίασε τη δική του εκδοχή για την πορεία των γεγονότων μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του επιχείρησε να ανοίξει δρόμο για συμφωνία με το Ιράν, προσφέροντας οικονομική συνεργασία με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος και της υποστήριξης προς τρομοκρατικές οργανώσεις.



«Αλλά αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν απόλυτα. Ήταν μεγάλο λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επιχείρηση «Midnight Hammer», υποστηρίζοντας ότι ο αμερικανικός στρατός «κατέστρεψε» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο, όπως είπε, ήταν προστατευμένο κάτω από βουνά και ενισχυμένες εγκαταστάσεις.



«Και πάλι κάλεσα το Ιράν να κάνει μια συμφωνία. Και πάλι αρνήθηκαν», δήλωσε.



Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη είχε αναπτύξει πυραύλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη, παρουσιάζοντας το ιρανικό οπλοστάσιο ως άμεση απειλή για τη διεθνή ασφάλεια.



«Να κάνω συμφωνία ή να εξαφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία;»



Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Τραμπ έθεσε το δίλημμα που, όπως είπε, βρίσκεται πλέον μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες.



«Έχω μια μεγάλη απόφαση να πάρω», ανέφερε, περιγράφοντας δύο επιλογές: την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα επέτρεπε στην ιρανική οικονομία να ανακάμψει ή τη συνέχιση της πίεσης με ακόμη σκληρότερα μέτρα.



«Να εξαφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία – και να το κάνω γρήγορα;» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας σε άλλο σημείο: «Να τους οδηγήσω στην κόλαση;».









Παρά τις απειλές κλιμάκωσης, ο Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.



«Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί δεν έχει νόημα για αυτούς να μην το κάνουν», ανέφερε.



«Το Ιράν συμπεριφέρεται άσχημα επειδή είναι αδύναμο»



Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η στάση της Τεχεράνης δεν προέρχεται από ισχύ αλλά από αδυναμία.



«Το Ιράν συμπεριφέρεται άσχημα, όχι επειδή είναι ισχυρό και γεμάτο αυτοπεποίθηση, αλλά επειδή είναι αδύναμο και απελπισμένο», είπε.



Παράλληλα κάλεσε τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να «σταθούν ενωμένα» απέναντι στην ιρανική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι ο τερματισμός της υποστήριξης της Τεχεράνης προς ένοπλες οργανώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση στις ενεργειακές αγορές. «Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα», υποστήριξε.



Ο Τραμπ κατέληξε λέγοντας ότι «με θάρρος και αποφασιστικότητα όλα είναι δυνατά» και ότι «μεγάλες αλλαγές μπορούν να συμβούν και να συμβούν γρήγορα».



«Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους»



Στην ίδια ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι κατά τη δεύτερη θητεία του έχει συμβάλει στον τερματισμό οκτώ πολέμων, λέγοντας ότι ήταν «μεγάλη τιμή» για τον ίδιο.



Στη λίστα που παρουσίασε περιλαμβάνονται οι συγκρούσεις:



Ισραήλ – Χαμάς

Ισραήλ – Ιράν

Αίγυπτος – Αιθιοπία

Ινδία – Πακιστάν

Σερβία – Κόσοβο

Ρουάντα – ΛΔ Κονγκό

Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν

Καμπότζη – Ταϊλάνδη



Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι σχεδόν όλες οι χώρες αυτές του έστειλαν επιστολές ευχαριστιών, ενώ ανέφερε πως ο πρωθυπουργός του Πακιστάν τού είπε ότι «έσωσε 30 εκατομμύρια ζωές».



Η ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ κινήθηκε συνολικά σε ιδιαίτερα πανηγυρικό τόνο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να παρουσιάζει την οικονομία, την τεχνολογία και τον στρατό των ΗΠΑ ως παγκόσμιους ηγέτες.



«Η Αμερική επέστρεψε και η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του παρέλαβε μια «σκοτεινή εποχή» και τη μετέτρεψε σε «χρυσή εποχή της Αμερικής».



«Οι ΗΠΑ δεν έχουν έλλειψη πυρομαχικών – Έχουμε περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε»



Στη συνέχεια, ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε πυρομαχικά, υποστηρίζοντας ότι η χώρα διαθέτει αποθέματα σε επίπεδα που «δεν θα μπορούσε καν να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει».



«Δεν είναι αλήθεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαμηλά αποθέματα πυρομαχικών. Έχουμε περισσότερα πυρομαχικά από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας στις αναφορές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για πιέσεις στα αμερικανικά στρατιωτικά αποθέματα.



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του αυξάνει την παραγωγή πυρομαχικών «σε επίπεδα που δεν έχουμε δει ποτέ πριν», σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ δημιουργούν νέες μονάδες παραγωγής και ενισχύουν τα αποθέματά τους.



«Αυξάνουμε τα αποθέματά μας πιο γρήγορα από ποτέ», ανέφερε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά μήνυμα που είχε δημοσιεύσει νωρίτερα στα κοινωνικά δίκτυα, όπου κατηγόρησε όσους υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ έχουν περιορισμένα αποθέματα ως «δειλούς και προδότες».



«Η Αμερική δεν θα επιτρέψει απειλές στο δυτικό ημισφαίριο»



Στην ίδια ομιλία, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τις ενέργειες της κυβέρνησής του στη Βενεζουέλα ως μεγάλη επιτυχία και ως προειδοποίηση προς άλλες χώρες.



«Οι ενέργειές μας στη Βενεζουέλα αποδεικνύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν πλέον σε απειλές κατά της Αμερικής να αποκτούν βάση οπουδήποτε στο δυτικό ημισφαίριο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα χρησιμοποιήσει «την ασυναγώνιστη στρατιωτική της ισχύ» εφόσον χρειαστεί για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων.



Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα», ενώ έκανε λόγο για ενισχυμένη πρόσβαση των ΗΠΑ στα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.



«Έρχεται ελευθερία στην Κούβα»



Ο Τραμπ στράφηκε στη συνέχεια στην Κούβα, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει «θεμελιώδη αλλαγή» στο νησί, το οποίο χαρακτήρισε «αποτυχημένο κράτος». Τη στιγμή εκείνη, τα μέλη της κουβανικής αντιπροσωπείας αποχώρησαν από την αίθουσα.









«Αποτυγχάνει όπως ποτέ άλλοτε και θα πέσει», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την κουβανική πλευρά.



Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν «ένα καταφύγιο για ξένους αντιπάλους που απειλούν την Αμερική στην ίδια της την αυλή».



«Ο κομμουνισμός δεν θα έρθει ποτέ στην Αμερική, αλλά η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Θα υπάρξουν συμφωνίες για Ουκρανία και Ιράν»



Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση οδεύει προς λύση, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές.



«Γίνεται πιο γρήγορα απ’ όσο καταλαβαίνει ο κόσμος», ανέφερε, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις απώλειες στο πεδίο της μάχης.



«Είναι ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία», είπε, σημειώνοντας ότι πρόσφατα υπέγραψε νομοθεσία που του δίνει «τεράστιες νέες αρμοδιότητες στους δασμούς», τις οποίες θα χρησιμοποιήσει, όπως είπε, εφόσον χρειαστεί, για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία.



Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τη σύζυγό του Μελάνια για τις προσπάθειές της σχετικά με την επιστροφή εκτοπισμένων ανθρώπων και παιδιών στην Ουκρανία.



Κλείνοντας την αναφορά του στο Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ΗΠΑ και Τεχεράνη «σίγουρα» θα καταλήξουν σε συμφωνία.



«Θα γίνει γρήγορα. Έχουν συμβεί πολλά από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε εδώ πριν από έναν χρόνο», ανέφερε.



Τραμπ για Γροιλανδία: «Η συμφωνία με τη Δανία μάς δίνει μόνιμο έλεγχο στην ασφάλεια»



Στη συμφωνία με τη Δανία που, όπως υποστήριξε, θα εξασφαλίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας» στη Γροιλανδία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε άλλο σημείο της ομιλίας του.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία, η οποία όπως είπε θα υπογραφεί αργότερα την Τρίτη, προβλέπει την έναρξη διαδικασίας για την ανάπτυξη σημαντικής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.



«Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στις κατάλληλες τοποθεσίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι περιλαμβάνεται η δημιουργία «δύο πολύ μεγάλων στρατιωτικών βάσεων».



Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ωστόσο υποστήριξε ότι η νέα συμφωνία θα επιτρέψει την «επέκταση του αμερικανικού αποτυπώματος στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό».



«Η υπερνοημοσύνη θα κερδίσει» – Το μήνυμα Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη



Στην ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς και στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε τεχνολογία που μπορεί να ξεπεράσει σε σημασία ακόμη και τη βιομηχανική επανάσταση ή το διαδίκτυο.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να αποκαλείται «υπερνοημοσύνη» (SI - Super Intelligence), υποστηρίζοντας ότι ο όρος αυτός «ακούγεται πολύ καλύτερα» και αποδίδει καλύτερα τις δυνατότητές της.









«Κάθε νέα τεχνολογία φέρνει προκλήσεις και αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση», ανέφερε, ωστόσο επέκρινε όσους προειδοποιούν για τους κινδύνους της AI, συγκρίνοντας τις ανησυχίες αυτές με προηγούμενες προειδοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή.



«Οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν ότι όλοι θα πεθάνουμε σε 12 χρόνια λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι οι ίδιοι που τώρα λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει και ότι τα ρομπότ θα επιτεθούν σε όλους», είπε.



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται «κατά πολύ» της Κίνας και άλλων χωρών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.



«Δεν πρόκειται να περιορίσω την ανάπτυξη κάτι που πολλοί λένε ότι θα είναι μεγαλύτερο από τη βιομηχανική επανάσταση, ίσως μεγαλύτερο ακόμη και από το διαδίκτυο», ανέφερε.



Αντίθεση στον παγκόσμιο φόρο άνθρακα στη ναυτιλία



Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην παρέμβαση της κυβέρνησής του κατά των προσπαθειών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) να θεσπίσει παγκόσμιο μηχανισμό φορολόγησης των εκπομπών άνθρακα στη ναυτιλία.



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «αναγκάστηκε να παρέμβει» για να σταματήσει έναν «ακριβό φόρο» που, όπως είπε, προωθούσε ένας οργανισμός του ΟΗΕ.



Παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ και στις προσπάθειές της για την επανένωση παιδιών από την Ουκρανία που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους. Η αναφορά αυτή έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.