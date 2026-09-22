Αγωνία για Βρετανό τουρίστα στη λίμνη Κόμο: Βούτηξε να σώσει έναν πατέρα με τον γιο του και εξαφανίστηκε

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ντόνγκο, όταν ο άνδρας βρισκόταν σε σκάφος μαζί με μια οικογένεια - τον πατέρα, τη μητέρα και τα δύο παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στη 1:30 το μεσημέρι της Κυριακής, ο πατέρας και ο 16χρονος γιος του μπήκαν στη λίμνη για κολύμπι, όμως σύντομα άρχισαν να δυσκολεύονται στις κινήσεις τους. Ο 37χρονος, χωρίς να διστάσει, βούτηξε στο νερό για να τους βοηθήσει.





Σώθηκαν πατέρας και γιος – Ο 37χρονος εξαφανίστηκε

Πατέρας και γιος τελικά διασώθηκαν από διερχόμενο σκάφος και μεταφέρθηκαν στην ακτή, καθώς παρουσίαζαν συμπτώματα υποθερμίας. Ωστόσο, ο Βρετανός τουρίστας δεν εμφανίστηκε ξανά στην επιφάνεια και έκτοτε αγνοείται.



Η επιχείρηση εντοπισμού του είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο η λίμνη Κόμο ξεπερνά τα 200 μέτρα βάθος.

Η ακτοφυλακή κινητοποίησε ειδικές μονάδες από το Μιλάνο, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή υποβρύχιων drones για την έρευνα στα βαθιά νερά. Τη Δευτέρα, στο σημείο επιχείρησαν δύτες της πυροσβεστικής, διασωστικά σκάφη και ελικόπτερο.



Οι τοπικές υπηρεσίες πυρόσβεσης ανέφεραν για το περιστατικό πως «οι εργασίες για την προετοιμασία και την ανάπτυξη εξειδικευμένου εξοπλισμού βρίσκονται σε εξέλιξη. Η αναζήτηση θα συνεχιστεί αύριο το πρωί, με τη συνδυασμένη χρήση δυτών και ειδικού εξοπλισμού».



Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο αγνοούμενος άνδρας έχει καταγωγή από το Νεπάλ.

Έξι νεκροί στη λίμνη Κόμο μέσα στο καλοκαίρι

Το νέο περιστατικό αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη λίμνη Κόμο, όπου αυτό το καλοκαίρι έχουν χάσει τη ζωή τους έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα κορίτσι μόλις εννέα ετών.



Το 2024, η λίμνη είχε συγκλονιστεί από τον θάνατο ενός 22χρονου Βρετανού φοιτητή από το Λίβερπουλ. Ο νεαρός είχε πνιγεί όταν δεν κατάφερε να επιστρέψει στο νοικιασμένο σκάφος του, ενώ βρισκόταν για διακοπές με τη σύντροφό του, 19χρονη Ολίβια Γκρίνχολ.



Το ζευγάρι έκανε διακοπές στην περιοχή Τρεμετζίνα και είχε νοικιάσει σκάφος για μια βόλτα στη λίμνη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αποφάσισαν να κολυμπήσουν κοντά στην ακτή του Μενάτζιο, όμως ισχυροί άνεμοι παρέσυραν το σκάφος μακριά.



Οι δύο νέοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν ούτε στο σκάφος ούτε στην ακτή. Η Ολίβια διασώθηκε όταν διερχόμενο σκάφος την εντόπισε να παλεύει στα κύματα, όμως ο Σαμ δεν τα κατάφερε. Το σώμα του εντοπίστηκε αργότερα από αεροσκάφος της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας (Guardia di Finanza) κοντά στην περιοχή Γκριάντε.