Μαυρίκιος Μαυρικίου: Πως απάντησε στο σχόλιο: «έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου; Επιτέλους το κατάλαβε»

Ο μουσικός στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, εξομολογήθηκε: «Ένιωθα ότι είχα πάρει αρκετό βάρος και, καθαρά για λόγους υγείας, μπήκα σε έναν κύκλο εξετάσεων και είδαμε ότι ήταν υψηλές οι τιμές, οπότε αποφάσισα να κάνω το γαστρικό bypass».

Όταν ρωτήθηκε για τις ερωτήσεις που μπορεί να δέχτηκε μετά την ανάρτηση που είχε κάνει για το χειρουργείο, χωρίς να αναφέρει περί τίνος πρόκειται, ανέφερε: «Δεν με ρώτησαν τι έκανα. Τοποθετήθηκαν κατευθείαν. Σταματήστε πια. Φτάνει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το πρώτο σχόλιο που διάβασα. "Έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου; Επιτέλους το κατάλαβε"».

Ο Μαύρικιος Μαυρικίου, στη συνέχεια, εξήγησε πως παρόλο που έχουν περάσει λίγες ημέρες από την επέμβαση, ήδη αισθάνεται διαφορά: «Είχα φτάσει τα 120 κιλά. Έχουν περάσει μόλις δέκα μέρες από το χειρουργείο και έχω χάσει δέκα κιλά», είπε.

Στην ίδια συνέντευξη, ο μουσικός σχολίασε την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη είναι για εμένα το πιο άδικο γεγονός που συνέβη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας», ανέφερε.

Όπως επισήμανε, στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να συνεργαστεί μαζί του, όμως η αδερφή του είχε απαιτήσεις που ο ίδιος δεν μπορούσε να καλύψει: «Είχα έρθει σε επαφή με την αδελφή του Γιώργου, γιατί το 2019 είχα ανεβάσει την "Παριζιάνα" και ήθελα να είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης. Τελικά δεν τα βρήκαμε οικονομικά, γιατί η κυρία Μαζωνάκη είχε τρελές απαιτήσεις. Εκ των υστέρων έμαθα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήξερε καν ότι ζητήθηκαν αυτά τα χρήματα για να έρθει να κάνει τη δουλειά», δήλωσε.

«Έκανα ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούρια αρχή, αποφάσισα να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου»

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου είχε ενημερώσει τους followers του μέσω Instagram για την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου είχε ανεβάσει στα stories του μία φωτογραφία με ορούς στο χέρι του και έγραφε: «Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούρια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου» και κατέληξε «Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη.

Πηγή: protothema.gr