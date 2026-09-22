Άστατος ο καιρός - Άνοιξαν οι ουρανοί - Δείτε βίντεο

Παρόλο που αρχικά ο καιρός σήμερα ήταν κυρίως αίθριος άρχισε να αλλάζει σταδιακά με τα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, να επηρεάζουν κυρίως τα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια.

Δείτε βίντεο που ανάρτησε πολίτης στην σελίδα "Καιρόφιλοι" στο Facebook: