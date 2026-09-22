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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άστατος ο καιρός - Άνοιξαν οι ουρανοί - Δείτε βίντεο

 22.09.2026 - 15:27
Άστατος ο καιρός - Άνοιξαν οι ουρανοί - Δείτε βίντεο

Βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Λευκωσίας.

Παρόλο που αρχικά ο καιρός σήμερα ήταν κυρίως αίθριος άρχισε να αλλάζει σταδιακά με τα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, να επηρεάζουν κυρίως τα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια.

Δείτε βίντεο που ανάρτησε πολίτης στην σελίδα "Καιρόφιλοι" στο Facebook:

 

 

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Με το βλέμμα στραμμένο στις «θετικές εξελίξεις» στο Κυπριακό, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, την ώρα όμως που το διπλωματικό σκηνικό παραμένει ρευστό και κανένα από τα κρίσιμα επόμενα βήματα, δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εμφανίζεται να διακρίνει κινητικότητα στο παρασκήνιο και να επενδύει στο προσωπικό ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ούτε καν η πραγματοποίηση μιας κοινής συνάντησης των δύο πλευρών, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

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