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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Αναστάτωση σε πτήση από Κύπρο - Επιβάτες κατέβηκαν από το αεροπλάνο, τι συνέβη

 22.09.2026 - 15:21
VIDEO: Αναστάτωση σε πτήση από Κύπρο - Επιβάτες κατέβηκαν από το αεροπλάνο, τι συνέβη

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από τη Λάρνακα προς το Μπέρμιγχαμ, όταν τέσσερις Βρετανοί επιβάτες, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος με τη συνδρομή της Αστυνομίας, έπειτα από καταγγελίες ότι χρησιμοποιούσαν επανειλημμένα ηλεκτρονικά τσιγάρα, παρά τις προειδοποιήσεις του πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, με τους τέσσερις επιβάτες να φέρονται να αγνόησαν τις επανειλημμένες συστάσεις του πληρώματος καμπίνας να σταματήσουν το κάπνισμα, προκαλώντας παράλληλα την αντίδραση και άλλων επιβατών που βρίσκονταν κοντά τους.

Βίντεο που κατέγραψε επιβάτιδα με το κινητό της καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία οι τέσσερις απομακρύνονται από το αεροσκάφος, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς. Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν στις θέσεις τους, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Στην αρχή του βίντεο ακούγεται μέλος του πληρώματος να ενημερώνει τους επιβάτες ότι «η Αστυνομία τους περιμένει κάτω». Λίγο αργότερα, αστυνομικός πλησιάζει την ομάδα και τους ζητά να τον ακολουθήσουν εκτός του αεροσκάφους, εξηγώντας τους ότι θα συνομιλήσουν μαζί του έξω.

Μετά από μια σύντομη αναμονή, μια γυναίκα με γκρίζα μαλλιά κατεβαίνει από το αεροπλάνο και στη συνέχεια την ακολουθούν τα υπόλοιπα τρία άτομα.

Η απομάκρυνση των τεσσάρων προκάλεσε καθυστέρηση στην αναχώρηση της πτήσης, με επιβάτιδα που κατέγραψε το περιστατικό να αναφέρει ότι η διαδικασία διήρκεσε περισσότερα από 20 λεπτά.

Η 31χρονη Annalise Galstaun υποστήριξε ότι το πλήρωμα είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τους συγκεκριμένους επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, συνέχιζαν να χρησιμοποιούν κρυφά τα ηλεκτρονικά τους τσιγάρα, προσπαθώντας μάλιστα να τα κρύψουν ανάμεσα στα πόδια τους.

«Το προσωπικό τους είχε δει πολλές φορές και νομίζω ότι είχε γίνει και καταγγελία από κάποιον που καθόταν κοντά τους», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα εκνευριστική, σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση στο έδαφος έφτασε περίπου τα 20 με 25 λεπτά.

«Ενήλικες άνθρωποι που δεν μπορούσαν να περιμένουν για να καπνίσουν τα ηλεκτρονικά τους τσιγάρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ενόχλησή της.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, η συμπεριφορά των τεσσάρων επιβατών προκάλεσε ένταση στην καμπίνα, ενώ υποστήριξε ότι κάποια παιδιά άρχισαν να κλαίνε.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η πτήση από τη Λάρνακα προς το Μπέρμιγχαμ, στις 16 Σεπτεμβρίου, υποδέχθηκε αστυνομικούς κατά την άφιξή της, εξαιτίας «ομάδας επιβατών που συμπεριφέρονταν με τρόπο που προκαλούσε αναστάτωση» εντός του αεροσκάφους.

Σε δήλωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι το πλήρωμα καμπίνας είναι εκπαιδευμένο να αξιολογεί κάθε περιστατικό και να παρεμβαίνει άμεσα και κατάλληλα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια της πτήσης και των υπόλοιπων επιβατών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά περιστατικά αυτού του είδους και πως «δεν ανέχεται την προκλητική ή διασπαστική συμπεριφορά» στα αεροσκάφη της, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια και η ευημερία επιβατών και πληρώματος αποτελούν «ύψιστη προτεραιότητα».

 

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