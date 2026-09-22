METRO KIDS RACE στη Λεμεσό: Μικρά βήματα για έναν μεγάλο σκοπό

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το METRO KIDS RACE 1km έρχεται στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του Cyprus Road Races Grand Prix 2026, καλώντας μικρούς δρομείς να φορέσουν τα αθλητικά τους και να τρέξουν για έναν σκοπό που αξίζει κάθε βήμα.

Τα METRO βρίσκονται για ακόμη μία φορά δίπλα στον θεσμό, στηρίζοντας έναν αγώνα που φέρνει τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό και, παράλληλα, τους δίνει την ευκαιρία να γίνουν μέρος μιας προσπάθειας με πραγματικό κοινωνικό σκοπό.

Οι φετινοί αγώνες είναι αφιερωμένοι στο Nicolas Zoe Foundation, στηρίζοντας το έργο του για παιδιά και οικογένειες που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Ένας σκοπός που μας θυμίζει ότι ακόμη και μια μικρή πράξη μπορεί να αποκτήσει μεγάλη σημασία όταν γίνεται μαζί.

Το METRO KIDS RACE δεν είναι μόνο ένας αγώνας ενός χιλιομέτρου. Είναι μια διαδρομή γεμάτη παιδικά χαμόγελα, ενέργεια και ενθουσιασμό. Μια ευκαιρία για τα παιδιά να χαρούν τη συμμετοχή και για όλους εμάς να θυμηθούμε πως η προσφορά μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και από ένα μικρό βήμα.

Στις 27 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό, τα METRO καλούν μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής ημέρας.

Μικρά βήματα. Μεγάλη σημασία. Γιατί όταν τρέχουμε μαζί για έναν καλό σκοπό, κάθε βήμα μετράει.