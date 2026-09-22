Έρχιουρμαν: «Επιθυμεί μια 5+1 με εγγυημένα αποτελέσματα»

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρεται στις πρωτοβουλίες και τις παρατηρήσεις του ΓΓ του ΟΗΕ αυτό το διάστημα για το Κυπριακό, σημειώνοντας την επιθυμία που εξέφρασε ο κ. Γκουτέρες, όταν ήρθε στην Κύπρο, να συγκαλέσει μια νέα συνάντηση 5+1, δηλώνοντας ότι αναμένει να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στα θέματα ουσίας.

Ως προς τα ΜΟΕ, ο Τουφάν Έρχιουρμαν γράφει ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ πρότεινε κοινούς μηχανισμούς «για τη διέλευση των συνόρων, την αποναρκοθέτηση, τη διαχείριση καταστροφών και την παράτυπη μετανάστευση, τα δικαιώματα ιθαγένειας της ΕΕ για παιδιά που γεννιούνται από μεικτούς γάμους και μια κοινή επιτροπή για τον αθλητισμό και την κοινωνία των πολιτών».

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, συνέχισε, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα διεξαγωγής συνάντησης 5+1, ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και ότι δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος.

«Όπως λέγαμε πάντα, μετά από τόσες άκαρπες εμπειρίες, δεν θεωρούμε σωστή μια συνάντηση 5+1, μόνο και μόνο για να γίνει μια 5+1, ή διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων. Θέλουμε μια συνάντηση 5+1 της οποίας τα αποτελέσματα θα είναι εγγυημένα εκ των προτέρων από τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται στη Λευκωσία, και διαπραγματεύσεις που θα μας οδηγήσουν σε μια λύση αυτή τη φορά, σύμφωνα με τη βούληση του λαού μας για λύση».

Επομένως, γράφει ο κ. Έρχιουρμαν, όπως είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ μετά το Κραν Μοντανά, «αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά» και, όπως είπε στις τελευταίες του δηλώσεις, «τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν».

Ο κ. Έρχιουρμαν δίνει σημασία, όπως έγραψε, στην πρόοδο που πρέπει να γίνει στα ΜΟΕ και στη μεθοδολογία, όπως εξάλλου έχει πει και ο κ. Γκουτέρες.

Εν ολίγοις, κατέληξε, «είμαστε σύμφωνοι με τις προσεγγίσεις του Γενικού Γραμματέα. Όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα στο πλαίσιο αυτών των προσεγγίσεων για το υπόλοιπο της θητείας του».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ