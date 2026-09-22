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Η εικόνα έξω από ιατρικό κέντρο στη Λεμεσό που προκαλεί αντιδράσεις - «Δεν σέβονται τους ασθενείς»

 22.09.2026 - 15:44
Η εικόνα έξω από ιατρικό κέντρο στη Λεμεσό που προκαλεί αντιδράσεις - «Δεν σέβονται τους ασθενείς»

Έντονη αντίδραση προκαλεί φωτογραφία που κάνει τον γύρο των social media και καταγράφει την κατάσταση έξω από ιατρικό κέντρο στη Λεμεσό.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, όχημα έχει σταθμεύσει μπροστά από την είσοδο της ράμπας πρόσβασης, δυσκολεύοντας την ομαλή διέλευση ατόμων που χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο χώρο.

Η εικόνα συνοδεύεται από την καταγγελία «Δεν σέβονται τους ασθενείς!!!», με το περιστατικό να αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της πρόσβασης σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, ιδιαίτερα για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Η φωτογραφία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η απρόσκοπτη πρόσβαση στις εισόδους και στις ειδικά διαμορφωμένες ράμπες των ιατρικών κέντρων είναι απαραίτητη για ασθενείς και συνοδούς.

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