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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί ο πατέρας για την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Επεφύλαξε απόφαση το δικαστήριο των Βάσεων

 22.09.2026 - 16:38
Στο κελί ο πατέρας για την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Επεφύλαξε απόφαση το δικαστήριο των Βάσεων

Ενώπιον δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας εκδικάστηκε σήμερα η έφεση του κατηγορούμενου πατέρα των δύο παιδιών που βρέθηκαν νεκρά στις 28 Ιουνίου σε όχημα στο Ξυλοφάγου κατά της απόφασης με την οποία δεν του παραχωρήθηκε εγγύηση εν αναμονή της δίκης του. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για παραχώρηση εγγύησης με την επιβολή κατάλληλων όρων.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, Χρίστο Θ. Θεοδούλου το δικαστήριο δέχθηκε προφορική μαρτυρία σε προηγούμενη δικάσιμο από αστυνομικό των Βάσεων, ακολούθησε αντεξέταση σε προηγούμενη δικάσιμο, ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία με τις αγορεύσεις της υπεράσπισης και της κατηγορούσας Αρχής.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδούλου, η διαδικασία επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στον πυλώνα της δυνατότητας εκτέλεσης (enforcement), δηλαδή στο κατά πόσον υφίσταται αποτελεσματικός μηχανισμός εντοπισμού και επαναφοράς προσώπου εντός των pεριοχών των Βάσεων. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, αναφέρει, και οι δύο πλευρές αγόρευσαν εκτενώς.

Ιδιαίτερη σημασία, κατά την υπεράσπιση, έχει το γεγονός ότι η μαρτυρία που δόθηκε από πλευράς του μάρτυρα της κατηγορούσας Αρχής ανέδειξε την ύπαρξη υφιστάμενων διαύλων συνεργασίας μεταξύ των αρχών των Βάσεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ζητήματα εντοπισμού, μεταγωγής και σύλληψης προσώπων.

Κρίσιμο, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είναι επίσης το γεγονός ότι υπάρχει νομοθετημένο πλαίσιο, τόσο στην κυπριακή έννομη τάξη όσο και σε αυτήν των Βάσεων, με το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί με αίτημα η σύλληψη και μεταφορά προσώπου στις Βάσεις σε περίπτωση φυγοδικίας.

Τίθεται, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον συνήγορο, το θεσμικό ερώτημα κατά πόσον η επίκληση αδυναμίας εκτέλεσης (enforcement) ως λόγου στέρησης της ελευθερίας συμβαδίζει με τους μηχανισμούς συνεργασίας που φαίνεται να υφίστανται στην πράξη.

Όπως αναφέρει η υπεράσπιση, πρόκειται για ζήτημα ευρύτερης σημασίας, που αφορά κάθε πρόσωπο που τελεί υπό κράτηση εντός των περιοχών των Βάσεων.

Μετά το πέρας των αγορεύσεων, το δικαστήριο επεφύλαξε την απόφασή του, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Από πλευράς υπεράσπισης, υποστηρίχθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση εγγύησης, με την επιβολή κατάλληλων όρων ικανών να διασφαλίσουν την προσέλευση του κατηγορουμένου στη δίκη, και ότι δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Ο πατέρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης, αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι και τεσσάρων ετών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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