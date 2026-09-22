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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Κίνδυνος για νέα θύματα»: Τι καταγγέλλουν οι συντεχνίες για τα σκυβαλλοφόρα

 22.09.2026 - 16:12
«Κίνδυνος για νέα θύματα»: Τι καταγγέλλουν οι συντεχνίες για τα σκυβαλλοφόρα

Καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση των σκυβαλλοφόρων στην Κύπρο κρούουν οι συντεχνίες ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, μετά τα δύο νέα εργατικά ατυχήματα που, όπως αναφέρουν, σημειώθηκαν σε Πάφο και Λευκωσία.

Τα στοιχεία που παρουσιάζουν προκαλούν ανησυχία, καθώς υποστηρίζουν ότι 4 στα 10 σκυβαλλοφόρα που βρίσκονται σε λειτουργία στους Δήμους είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, ενώ ορισμένα ξεπερνούν ακόμη και τα 30 χρόνια. Προειδοποιούν μάλιστα ότι η κατάσταση «έφτασε στο απροχώρητο» και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις εάν δεν ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Αυτούσια ανακοίνωση:

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ εκφράζουν την ανησυχία και την αγωνία τους, για τα ζητήματα ασφάλειας και την συχνότητα ατυχημάτων που παρουσιάζονται σε σκυβαλλοφόρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τόσο από Δημοτικές υπηρεσίες όσο από ιδιώτες αναδόχους που περισυλλέγουν σκύβαλα.

Με αφορμή και το νέο εργατικό ατύχημα που έγινε σήμερα με σκυβαλλοφόρο ιδιώτη αναδόχου στην Πάφο, αλλά και αντίστοιχο χτεσινό ατύχημα με άλλο σκυβαλλοφόρο σε δημοτική υπηρεσία στη Λευκωσία, κρούομε για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Η θέσπιση ελέγχων και διεργασιών αποτελεί ευθύνη της πολιτείας η οποία θα πρέπει να διενεργεί και τους αναγκαίους ελέγχους.

Τονίζεται και αναδεικνύεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι η κατάσταση της πλειοψηφίας των σκυβαλλοφόρων οχημάτων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των ιδιωτών είναι πεπαλαιωμένα και χρήζουν τακτικής επιδιόρθωσης και συντήρησης.

Εκφράζουμε την συμπαράσταση μας στους εργαζομένους οι οποίοι είχαν εργατικό ατύχημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Με βάση πρόσφατα στοιχεία, που ως Συνδικαλιστικές Οργανώσεις συλλέξαμε διαπιστώσαμε ότι στους Δήμους, ποσοστό 40% των σκυβαλλοφόρων που είναι σε λειτουργία είναι πέραν των 20 ετών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και τα 30 έτη.

Αυτή η κατάσταση προέκυψε κυρίως από την οικονομική στενότητα των Δήμων να προχωρήσουν στην αντικατάσταση και ανανέωση του στόλου τους τα προηγούμενα χρόνια ενώ η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν βοήθησε καθόλου δεδομένης της πενιχρής στήριξης από το κράτος για αγορά καινούριων σκυβαλλοφόρων.

Το κράτος πέραν από τον έλεγχο κατά την εισαγωγή του οχήματος για το κατά πόσον ικανοποιούνται τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να διαμορφώσει κατεγραμμένο πλαίσιο ελέγχου διαδικασιών λειτουργίας και χρήσης σκυβαλλοφόρων οχημάτων σε οποιοδήποτε ασκεί τη δραστηριότητα της περισυλλογής απορριμμάτων, περιλαμβανομένου και των ιδιωτών αναδόχων.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται σειρά ατυχημάτων με σκυβαλλοφόρα, ένα εκ των οποίων ήταν δυστυχώς και θανατηφόρο τον Σεπτέμβριο του 2024 .

Ως Συνδικαλιστικές Οργανώσεις έχουμε εδώ και καιρό θέσει το θέμα της αντικατάστασης και ανανέωσης των σκυβαλλοφόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το οποίο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των εργαζομένων που απασχολούνται με την περισυλλογή σκυβάλων, σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Συγκεκριμένα αποταθήκαμε στην Ένωση Δήμων, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Εκκρεμεί ακόμη, συνάντηση, που ζητήσαμε, με το Υπουργείο Γεωργίας.

Θεωρούμε ότι το Κράτος στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης, πρέπει να στηρίξει οικονομικά τους Δήμους για πλήρη και σταδιακή ανανέωση του στόλου των οχημάτων τους.

Ως Συνδικαλιστικές Οργανώσεις σημειώνουμε ότι η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Τα ατυχήματα αυτά συμβαίνουν όλο και πιο συχνά με κίνδυνο να έχουμε και άλλα θύματα και νέους τραυματισμούς εργαζομένων.

Καταλήγοντας, ενημερώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατό για την προστασία των εργαζομένων, μη αποκλείοντας και την ενημέρωση ή και κινητοποίηση αν χρειαστεί του συνόλου των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση για τα ζητήματα της ασφάλειας και υγείας στα συνεργεία σκυβάλων, με στόχο πάντα να επισπευσθεί η εξεύρεση λύσεων.

 

Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

ΟΗΟ-ΣΕΚ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

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