Πτώση αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-6 στη Γερμανία

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (22/9) στη Γερμανία, μετά τη συντριβή αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-16 κοντά στην αεροπορική βάση Σπανγκντάλεμ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Trierischer Volksfreund, συντριβή σημειώθηκε κοντά στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ, όπου σταθμεύει μια μοίρα F-16.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ο πιλότος προσπαθούσε να προσγειωθεί όταν συνέβη το περιστατικό. Κατάφερε να εκτιναχθεί με ασφάλεια προτού το αεροσκάφος συντριβεί σε γήπεδο γκολφ.