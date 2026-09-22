Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠτώση αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-6 στη Γερμανία
ΔΙΕΘΝΗ

Πτώση αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-6 στη Γερμανία

 22.09.2026 - 17:22
Πτώση αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-6 στη Γερμανία

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (22/9) στη Γερμανία, μετά τη συντριβή αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-16 κοντά στην αεροπορική βάση Σπανγκντάλεμ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Trierischer Volksfreund, συντριβή σημειώθηκε κοντά στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ, όπου σταθμεύει μια μοίρα F-16.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ο πιλότος προσπαθούσε να προσγειωθεί όταν συνέβη το περιστατικό. Κατάφερε να εκτιναχθεί με ασφάλεια προτού το αεροσκάφος συντριβεί σε γήπεδο γκολφ.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

 
 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νίκος Αναστασιάδης για Α. Νεοφύτου: «Δεν είναι αρκετό να είσαι ικανός, το σημαντικό είναι να είσαι εκλέξιμος» - Τι είπε για Αννίτα
Ραγίζουν καρδιές: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 16χρονο Γιώργο – Στα λευκά οι συμμαθητές του
Νέα δεδομένα στην Υπόθεση Μαζωνάκη: Αμερικάνος γιατρός ειδικός στην πλασμαφαίρεση «μίλησε» - Τα τρία μοιραία λάθη
Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Καζαμία: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Mαρτυρία-σοκ για τον γιατρό του Μαζωνάκη: «Μου πρότεινε θεραπεία με σιδερένιους δονητές...»
«Φωτιά» στον ουρανό: Το εντυπωσιακό θέαμα που καθήλωσε – Μοναδικές φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αλλαγή ώρας: Ποιες χώρες δεν την εφαρμόζουν και γιατί

 22.09.2026 - 17:02
Επόμενο άρθρο

Σοβαρή καταγγελία στη Βουλή - «Γιατρός στη Γερμανία λαμβάνει επιδότηση για καλλιέργεια τ/κ περιουσιών»

 22.09.2026 - 17:27
Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

Με το βλέμμα στραμμένο στις «θετικές εξελίξεις» στο Κυπριακό, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, την ώρα όμως που το διπλωματικό σκηνικό παραμένει ρευστό και κανένα από τα κρίσιμα επόμενα βήματα, δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εμφανίζεται να διακρίνει κινητικότητα στο παρασκήνιο και να επενδύει στο προσωπικό ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ούτε καν η πραγματοποίηση μιας κοινής συνάντησης των δύο πλευρών, με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

Κυπριακό: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, βλέπει εξελίξεις, αλλά η Νέα Υόρκη, ακόμη ψάχνει την τριμερή

  •  22.09.2026 - 06:22
Ο Κεραυνός ύψωσε τους τόνους και το ΔΗΚΟ βρέθηκε απέναντι στον ίδιο του, τον υπουργό - Η σύγκρουση και οι εμμονές

Ο Κεραυνός ύψωσε τους τόνους και το ΔΗΚΟ βρέθηκε απέναντι στον ίδιο του, τον υπουργό - Η σύγκρουση και οι εμμονές

  •  22.09.2026 - 15:24
Στο κελί ο πατέρας για την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Επεφύλαξε απόφαση το δικαστήριο των Βάσεων

Στο κελί ο πατέρας για την τραγωδία στην Ξυλοφάγου - Επεφύλαξε απόφαση το δικαστήριο των Βάσεων

  •  22.09.2026 - 16:38
Νίκος Αναστασιάδης για Α. Νεοφύτου: «Δεν είναι αρκετό να είσαι ικανός, το σημαντικό είναι να είσαι εκλέξιμος» - Τι είπε για Αννίτα

Νίκος Αναστασιάδης για Α. Νεοφύτου: «Δεν είναι αρκετό να είσαι ικανός, το σημαντικό είναι να είσαι εκλέξιμος» - Τι είπε για Αννίτα

  •  22.09.2026 - 14:07
Σοβαρή καταγγελία στη Βουλή - «Γιατρός στη Γερμανία λαμβάνει επιδότηση για καλλιέργεια τ/κ περιουσιών»

Σοβαρή καταγγελία στη Βουλή - «Γιατρός στη Γερμανία λαμβάνει επιδότηση για καλλιέργεια τ/κ περιουσιών»

  •  22.09.2026 - 17:27
Diesel: Έρχεται νέα εκτόξευση στην Κύπρο – Πάνω από €2,10 το λίτρο τους επόμενους μήνες

Diesel: Έρχεται νέα εκτόξευση στην Κύπρο – Πάνω από €2,10 το λίτρο τους επόμενους μήνες

  •  22.09.2026 - 14:22
VIDEO: Αναστάτωση σε πτήση από Κύπρο - Επιβάτες κατέβηκαν από το αεροπλάνο, τι συνέβη

VIDEO: Αναστάτωση σε πτήση από Κύπρο - Επιβάτες κατέβηκαν από το αεροπλάνο, τι συνέβη

  •  22.09.2026 - 15:21
Η εικόνα έξω από ιατρικό κέντρο στη Λεμεσό που προκαλεί αντιδράσεις - «Δεν σέβονται τους ασθενείς»

Η εικόνα έξω από ιατρικό κέντρο στη Λεμεσό που προκαλεί αντιδράσεις - «Δεν σέβονται τους ασθενείς»

  •  22.09.2026 - 15:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα