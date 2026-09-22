Σοβαρή καταγγελία στη Βουλή - «Γιατρός στη Γερμανία λαμβάνει επιδότηση για καλλιέργεια τ/κ περιουσιών»

Η Επιτροπή συζήτησε το θέμα της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και για την έλλειψη διαθέσιμων συνεργείων για την επιδιόρθωση τουρκοκυπριακών κατοικιών που κρίνονται ακατάλληλες κατόπιν οπτικού ελέγχου, ενώ είχε και δύο διαδοχικές συναντήσεις, με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) και με εκπροσώπους του Αθλητικού Μορφωτικού Σωματείου της Ομόνοιας Άσσιας.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι είδαν ζητήματα που προέκυψαν σε σχέση με θέμα που εγγράφηκε αυτεπάγγελτα για την υποστελέχωση της υπηρεσίας διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

«Δυστυχώς και πάλι και σε αυτή τη συζήτηση προέκυψαν ζητήματα, τα οποία προφανώς θα απασχολήσουν και σε επόμενες συνεδρίες την Επιτροπή. Το ένα το ζήτημα που δεν είναι και απόλυτα κατανοητό, είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε, είναι πώς καταφέρνει τούτη η υπηρεσία διαχείρισης τουρκοκυπριακών να έχει υπαλλήλους που τους πληρώνει από τον προϋπολογισμό της, αλλά υπάγονται στις επαρχιακές διοικήσεις», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι "αναθέτουν τη δουλειά στους υπαλλήλους, στους τεχνικούς η Υπηρεσία Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, αλλά προϊστάμενοι για αυτή τη δουλειά είναι οι Επαρχιακές Διοικήσεις".

«Αυτό το οποίο έχουμε αντιληφθεί εμείς είναι ότι τούτη η διαρχία ή και τριαρχία σε κάποιες περιπτώσεις γιατί εμπλέκονται και τα Δημόσια Έργα ως προϊστάμενοι αυτών των ανθρώπων, είναι ούτως ώστε αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα να μην βρίσκουμε τον υπεύθυνο, να μην φταίει δηλαδή κανένας όταν προσπαθούμε να βρούμε τι πήγε λάθος. Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι μέσα από τη συζήτηση προέκυψαν και πάλι καταγγελίες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Πρέπει να αναγνωρίσω ότι γίνονται προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Γίνονται, αλλά εάν οι έλεγχοι δεν είναι συστηματικοί και επισταμένοι, προφανώς κάποιοι θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται όλη αυτή την κατάσταση», συμπλήρωσε.

Για παράδειγμα, είπε ο κ. Κέττηρος, «έχω αναφέρει και ενώπιον του προϊστάμενου της υπηρεσίας που ήταν εκεί ότι ήρθε πολύ πρόσφατα καταγγελία ενώπιον μου ότι άνθρωπος που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Γερμανία ως γιατρός, έχει επ’ ονόματί του μεγάλες εκτάσεις τουρκοκυπριακής γης, τις καλλιεργεί ως αγρότης την ώρα που είναι και στο χειρουργείο και λαμβάνει και επιδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών».

«Αυτό είναι απαράδεκτο, οφείλουν να το διερευνήσουν τώρα και σε σχέση με αυτόν ο οποίος έχει πάνω του την περιουσία και την εκμεταλλεύεται, αλλά και σε σχέση -δεν το είπα μέσα σας το λέω τώρα -του πατέρα του, ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος και αυτός διαχειρίζεται την περιουσία. Αυτές είναι καταγγελίες τεκμηριωμένες και μπορώ την περιοχή να την πω στις αρμόδιες υπηρεσίες για να το ψάξουν», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τις επιδιορθώσεις των τουρκοκυπριακών κατοικιών, ο κ. Κέττηρος είπε ότι υπάρχουν πολλά παράπονα από κόσμο ότι δεν λαμβάνεται υπόψη σειρά προτεραιότητας.

«Κάποιοι μας κάνουν παράπονα για προσβάσεις τις οποίες έχουν κάποιοι μέσα στην υπηρεσία και πάντα έχουν προτεραιότητα, ενώ κάποιοι άλλοι περιμένουν 2 και 3 χρόνια για να επιδιορθωθεί η κατοικία τους. Ζητήσαμε να εισαχθεί σύστημα προτεραιότητας με διαφάνεια, να γίνει ψηφιοποίηση για να ξέρει ο κάθε πολίτης πότε έβαλε την αίτηση του μέσα και πότε θα πάνε οι υπηρεσίες για να επιδιορθώσουν τα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να έχει η κατοικία του», πρόσθεσε.

Συνάντηση με την Ομόνοια Άσσιας

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε η Επιτροπή με το προσφυγικό σωματείο Ομόνοιας Άσσιας, το οποίο έχει ανεγείρει ένα μνημείο για τους αγνοούμενους της Άσσιας στον Συνοικισμό Στρόβολος 3, ο κ. Κέττηρος είπε ότι κατά τη συζήτηση είδαν ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορέσαν να θάψουν τα κόκκαλα των νεκρών τους, αισθάνονται ότι έχουν βάλει τις ψυχές των αγνοουμένων τους εκεί στο μνημείο, υπενθυμίζονατς πως στην Άσσια έγινε μια μετακίνηση οστών στο Ορνίθι που πήραν τους αγνοούμενους και τους έθαψαν στο σκυβαλότοπο του Δικώμου.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε μεταγενέστερα ότι θέλει να τους μετακινήσει από εκεί που τους έχει παραχωρήσει και οικόπεδο για να ανεγερθεί το σωματείο τους για να τους στείλει κάπου αλλού. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι μπορεί το άλλο οικόπεδο να είναι και καλύτερο από αυτόν το οποίο έχουν αυτή τη στιγμή, αλλά το μνημείο και τα ζητήματα τα άλλα τους Ασσιώτες που είναι εκεί στον συνοικισμό τους κάνουν να αισθάνονται πάρα πολύ έντονα ότι θέλουν να παραμείνουν εκεί», σημείωσε.

Όπως είπε, είναι η τέταρτη φορά που ακυρώνεται σύμβαση για παραχώρηση τόπου στο συγκεκριμένο σωματείο της Ομόνοιας Άσσιας.

«Κατατέθηκε και από μέλη της Επιτροπής ότι πρέπει το Υπουργείο να επανεξετάσει το ζήτημα. Ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα ότι είναι απαράδεκτο να ενεργεί με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο Εσωτερικών εναντίον μόνο του συγκεκριμένου σωματείου, γιατί σε πολλά άλλα σωματεία δεν ανακτήθηκε γη η οποία τους είχε παραχωρηθεί, και εξάλλου αυτό το οποίο ζητούμε για πάρα πολλά χρόνια είναι να βρούμε τρόπους να δίνεται ζωή μέσα στους συνοικισμούς . Αυτό το σωματείο που έχει μεγάλη πολιτιστική δραστηριότητα, όπως σχολές χορού, θεάτρου και ούτω καθεξής κάνει εκδηλώσεις κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, θα μπορούσε να δώσει έτσι μια ζωή μέσα στο, συνοικισμό του Στροβόλου», συμπλήρωσε.

Καλούν, είπε ο κ. Κέττηρος, το Υπουργείο Εσωτερικών να επανεξετάσει το θέμα. «Θα επανέλθουμε με το συγκεκριμένο ζήτημα γιατί η οποιαδήποτε αδικία αφορά προσφυγικό κόσμο, εμείς θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε και να πιέσουμε», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Λυσανδρίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι καλωσόρισαν σήμερα στην Επιτροπή Προσφύγων τον νέο Πρόεδρο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

«Τόσο τα μέλη της Επιτροπής όσο και εγώ προσωπικά λόγω και της προηγούμενης μου ιδιότητας θα σταθούμε στο πλάι της ΠΕΠ και θα είμαστε στη διάθεσή της για επίλυση των προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου, αλλά και για ενδυνάμωση της φωνής του και σίγουρα για την καλύτερη οργάνωση του. Προς αυτή την κατεύθυνση θα αναλάβουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μαζί με τη συνεργασία της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΕΠ κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού», σημείωσε.

Επεσήμανε παράλληλα πως "υπήρχε μια άτυπη συμφωνία και μια Κοινοβουλευτική αν θέλετε και κυβερνητική συνεργασία, ούτως ώστε ο Πρόεδρος της ΠΕΠ διαχρονικά να διορίζεται από το πρώτο κοινοβουλευτικό κόμμα με βάση τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών».

«Αυτό δεν φαίνεται να έχει τηρηθεί με την παρούσα ενέργεια της Κυβέρνησης και θέλουμε να δούμε εάν αυτή είναι μια σύντομη παρένθεση διότι το Συμβούλιο και η θητεία λήγει τον Ιανουάριο ή εάν πρόκειται για μια πρακτική η οποία θα συνεχίσει», συμπλήρωσε.

Σε σχέση με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην επιδιόρθωση τουρκοκυπριακών οικιών, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ είπε ότι δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις από την Υπηρεσία και παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στην εξεύρεση τεχνικών και στην πλήρωση των θέσεων.

«Υπάρχει ζήτημα , υπάρχει πρόβλημα και αυτό αναγνωρίζεται, όμως υπάρχουν περιθώρια καλύτερης βελτίωσης, καλύτερης διαχείρισης και αξιοποίησης των συνεργείων, αλλά υπάρχει έντονη και η απαίτηση από αρκετά μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί και ο ιδιωτικός τομέας για να επισπευσθούν οι επιδιορθώσεις των οικιών αυτών. Θεωρούμε ταυτόχρονα απαραίτητο όπως αυξηθούν άμεσα οι τιμές μονάδων με τις οποίες κοστολογούνται αυτές οι εργασίες, καθώς δεν ανταποκρίνονται καθόλου στα σημερινά δεδομένα», πρόσθεσε.

Ως Επιτροπή, σημείωσε, θα εξετάσουν το αμέσως επόμενο διάστημα και τα ζητήματα των ψηλών ενοικίων που έχουν στα επαγγελματικά υποστατικά αλλά και πληθώρα άλλων θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου, σε δηλώσεις του είπε ότι σήμερα στην Επιτροπή Προσφύγων κατέθεσαν το δικό τους αυτεπάγγελτο θέμα για 12 κατοικίες, οι οποίες αφορούσαν κατοίκους οι οποίοι ήταν στο Μαρί και τους ζήτησαν να μετεγκατασταθούν στο Ζύγι.

«Κάποιες από αυτές έχουν θυροκολληθεί, ούτως ώστε τα άτομα τα οποία κατοικούν σε αυτές τις κατοικίες να αποχωρήσουν άμεσα εντός δύο μηνών. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι κάτι πολύ σοβαρό και για αυτό τον λόγο τα αναδεικνύουμε ως αυτεπάγγελτο ζήτημα και ζητούμε όπως άμεσα τερματιστεί και ανακληθεί η απόφαση της Επαρχιακής Διοίκησης της Λάρνακας λόγω του ότι θα κάνουμε δεύτερη φορά πρόσφυγες στην Κυπριακή Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Με θετικό αντίκρισμα, είπε, «βλέπουμε το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο αυτεπάγγελτο θέμα το οποίο έχουμε καταθέσει και άλλοι Βουλευτές θέλουν να μπουν ως συν-εισηγητές, ούτως ώστε να συζητηθεί το θέμα και ελπίζουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αυτό το ζήτημα θα εξεταστεί και θα δοθούν και απαντήσεις αλλά και ανάλογες λύσεις τις οποίες περιμένουν αυτές οι οικογένειες».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Αδάμος Ασπρής, σε δηλώσεις του είπε ότι κατά τη σημερινή συνεδρία έχουν ανακύψει αρκετά ζητήματα.

«Το πρώτο το οποίο θεωρώ και είναι σημαντικό να επισημανθεί είναι ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας (Διαχείρισης τ/κ περιουσιών), έτσι ώστε ακριβώς να μπορεί να ανταποκριθεί με περισσότερη επάρκεια στην αποστολή της. Θα πρέπει επίσης να επισπευσθεί η διαδικασία οπτικού ελέγχου, έτσι ώστε να εντοπίζονται νωρίτερα και πιο άμεσα οι διαθέσιμες κατοικίες που μπορούν να παραχωρηθούν σε δικαιούχους», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι «αυτή την στιγμή χιλιάδες συμπατριώτες μας, οι οποίοι είναι δικαιούχοι και διαμένουν σε τουρκοκυπριακές περιουσίες ταλαιπωρούνται γιατί περιμένουν υπομονετικά, πολλές φορές για χρόνια, προκειμένου ακριβώς να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιδιόρθωσης των οικιών τους και είναι πραγματικά απαράδεκτο να υποβάλλονται οι πρόσφυγες σε αυτή την ταλαιπωρία».

«Είναι σημαντικό να υπάρξει διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία επιδιόρθωσης των διαφόρων οικιών από πλευράς της υπηρεσίας. Θα πρέπει δηλαδή ο κόσμος να έχει πρόσβαση και να γνωρίζει επακριβώς πότε είναι η σειρά του για την επιδιόρθωση της δικής του οικίας, αλλά επίσης θα πρέπει να υπάρχει και προτεραιοποίηση αναλόγως των περιπτώσεων να μπορεί η υπηρεσία να παρέμβει και να επιλέξει εάν ένα σπίτι πρέπει να επιδιορθωθεί νωρίτερα από κάποιο άλλο», συμπλήρωσε.

Ο κ. Ασπρής ανέφερε, επίσης ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν περιπτώσεις που "όζουν σκανδάλου" τη στιγμή που υποτίθεται αυτή η κατάσταση έχει επιλυθεί.

«Έχουν λεχθεί διάφορα πράγματα στη σημερινή συνεδρία αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζήτημα και είναι σημαντικό να διασφαλίζεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι κάτοχοι και διαμένοντες σε τουρκοκυπριακές περιουσίες είναι μόνο οι πραγματικοί δικαιούχοι», σημείωσε.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Δημήτρης Σούγλης, σε δηλώσεις του είπε ότι «για ακόμη μια φορά ήμασταν μάρτυρες , κατόπιν και δικών μας καταγγελιών ότι λειτουργοί της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών είναι κάτοχοι τεμαχίων, φιλέτων, κατοικιών, με αποτέλεσμα να αδικούνται πραγματικοί δικαιούχοι».

«Οι αρμόδιες Υπηρεσίες επικαλέστηκαν μεταξύ άλλων και υποστελέχωση, επιτέλους ας στελεχωθούν, να γίνει σε βάθος έρευνα και αυτό το θέμα με το μπάχαλο με τις Τουρκοκυπριακές Περιουσίες πρέπει να λάβει ένα τέλος. Κόσμος ταλαιπωρείται, υπάρχουν δικαιούχοι δύο και τριών ταχυτήτων. Το θέμα θα απασχολήσει ξανά την Επιτροπή, αλλά καλούμε και την εκτελεστική εξουσία, το κράτος να λάβει μέτρα χθες. Φαίνεται ότι παραβιάζονται όροι και γίνονται σοβαρότατες παρανομίες σε βάρος δικαιούχων», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ