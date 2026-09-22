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ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ελλάδα: Διευθύντρια χτυπήθηκε από κεραυνό και υπέστη ανακοπή

 22.09.2026 - 14:50
Σοκ στην Ελλάδα: Διευθύντρια χτυπήθηκε από κεραυνό και υπέστη ανακοπή

Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό Σταυρό» είναι η γυναίκα, ηλικίας 50 ετών που υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από κεραυνό στην Ηλιούπολη.

Η γυναίκα είναι διευθύντρια στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης και την ώρα του συμβάντος, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, περπατούσε στον δρόμο έξω από το σχολείο, κατευθυνόμενη προς το γειτονικό δημοτικό σχολείο προκειμένου να παραλάβει το παιδί της. Τότε, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, κεραυνός χτύπησε τη γυναίκα, που σωριάστηκε στο έδαφος.

Αμέσως έσπευσε να τη βοηθήσει η νοσηλεύτρια του δημοτικού σχολείου, εκπαιδευτικοί και περίοικοι.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο, συνοδευόμενο από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ. Οι διασώστες επιχείρησαν ΚΑΡΠΑ στο σημείο, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η γυναίκα διακομήσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη.

Ιατρικές πηγές, προς το παρόν δεν επιβεβαιώνουν εάν η ανακοπή προήλθε από χτύπημα κεραυνού, τον κρότο ή άλλη αιτία.

Στον «Ερυθρό Σταυρό» μεταβαίνει αυτή την ώρα και ο δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος.

Πηγή: newsbomb.gr

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