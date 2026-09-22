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ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη - Προσπάθησε να βοηθήσει τουρίστες

 22.09.2026 - 14:40
Ρόδος: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη - Προσπάθησε να βοηθήσει τουρίστες

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα στη Ρόδο ένας πυροσβέστης, κατά την προσπάθεια παροχής βοήθειας σε τουρίστες στην περιοχή Πλουμάδες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης έσπευσε στην περιοχή Σιάννα της Ρόδου ύστερα από κλήση για βοήθεια τουριστών που είχαν εγκλωβιστεί σε φαράγγι.

Πηγή: newsbomb.gr

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