Ρόδος: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη - Προσπάθησε να βοηθήσει τουρίστες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης έσπευσε στην περιοχή Σιάννα της Ρόδου ύστερα από κλήση για βοήθεια τουριστών που είχαν εγκλωβιστεί σε φαράγγι.

Πηγή: newsbomb.gr