Νέα στοιχεία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Τι εξετάζεται ως πιθανή αιτία θανάτου

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του MEGA, εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο. Είναι το σχετικά εκτεταμένο μυϊκό τοίχωμα ανάμεσα στις δύο κοιλίες της καρδιάς, που θα εξεταστεί από την ιστολογική εξέταση αν πρόκειται για έμφραγμα ή ένα δείγμα εμφράγματος που μπορεί να συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή. Παράλληλα, αν επιβεβαιωθεί ότι υπέστη έμφραγμα, θα εξεταστεί και το πότε αυτό συνέβη.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της διερεύνησης, καθώς δεν είχε αναφερθεί προηγούμενο ιστορικό καρδιοπάθειας ή στεφανιαίας νόσου. Οι ιατροδικαστές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ισχαιμική αλλοίωση συνδέεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, να προσδιοριστεί όσο είναι δυνατόν ο χρόνος εκδήλωσής του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι κρίσιμο για την ανασύνθεση των τελευταίων ωρών, καθώς θα πρέπει να συσχετιστεί με τη χρονική ακολουθία των ιατρικών πράξεων και την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλασμαφαίρεση.

Στο μικροσκόπιο οι τοξικολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις σχετικά με το εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν βενζοδιαζεπίνες ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες με κατασταλτική ή δυνητικά τοξική δράση, καθώς και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Επιπλέον,θα εξεταστεί κατά πόσο επηρέασε τον καλλιτέχνη αυτό καθεαυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, για παράδειγμα, η ροή μεγάλης ποσότητας αίματος. Μπορεί να υπάρχει εμβολή αέρα, να μπήκε αέρας από το σωλήνα που επίσης είναι ένα μεγάλο προβληματικό σημείο.

Το τρίτο είναι ότι πρέπει να δουν αν είναι πρησμένα τα όργανα από μεγάλη ποσότητα υγρών και αυτό θα προσπαθήσουν να το εξετάσουν. Υπάρχει μια εικόνα για τα αίτια θανάτου του αλλά μεγάλη σημασία έχουν η ιστολογική και η τοξικολογική εξέταση για αυτές τις ουσίες που τυχόν του χορηγήθηκαν.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr