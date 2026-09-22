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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη με ψευδή μηνύματα για δήθεν εξώδικα - Πώς την πάτησε 37χρονη που έχασε χιλιάδες ευρώ

 22.09.2026 - 20:03
Νέα απάτη με ψευδή μηνύματα για δήθεν εξώδικα - Πώς την πάτησε 37χρονη που έχασε χιλιάδες ευρώ

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό, αφού συνεχίζεται η απάτη με ψευδή τηλεφωνικά μηνύματα για δήθεν πληρωμή εξωδίκων προστίμων.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Πάφου από γυναίκα ηλικίας 37 ετών, η ίδια έλαβε τηλεφωνικό μήνυμα σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, σχετικά με δήθεν απλήρωτο εξώδικο πρόστιμο ύψους 60 ευρώ, που αφορούσε σε παράβαση τροχαίας.

Η 37χρονη ακολούθησε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο – link, που αναφερόταν στο μήνυμα και καταχώρησε σε ιστοσελίδα τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας της, με σκοπό να αποπληρώσει το δήθεν εξώδικο πρόστιμο.

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, η 37χρονη διαπίστωσε ότι ο τραπεζικός λογαριασμό της χρεώθηκε με πληρωμή ποσού ύψους 2,000 ευρώ.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης και απόσπασης χρημάτων, η Αστυνομία ενημερώνει εκ νέου το κοινό ότι, ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτό τον τρόπο ή μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας επικοινωνίας για να καλέσει πολίτες να πληρώσουν οποιαδήποτε πρόστιμα ή και για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Συστήνεται προσοχή στο κοινό, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους. Ως μέτρο προστασίας, συστήνεται όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τέτοιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους και όπως ουδέποτε αναφέρει ή καταχωρεί σε άγνωστες ιστοσελίδες, προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία του.

Τέλος, για επαλήθευση οποιωνδήποτε μηνυμάτων λαμβάνουν, οι πολίτες προτρέπονται όπως επικοινωνούν με τους αναφερόμενους Οργανισμούς, μέσω γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας.

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