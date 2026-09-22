Κρίσιμες ώρες για το Κυπριακό - Οι κινήσεις Γκουτέρες και τα μηνύματα Ερχιουρμάν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «μιλώντας για τις εξελίξεις, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολλές επαφές» που δεν δημοσιοποιούνται, σημειώνοντας πως η κινητικότητα αυτή αποτελεί, μεταξύ άλλων, ένδειξη του προσωπικού ενδιαφέροντος που επιδεικνύει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την υποστήριξη της Λευκωσίας στις πρωτοβουλίες του Αντόνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζοντας πως, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση, μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, ο Γενικός Γραμματέας επιδιώκει ενεργά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για θετική εξέλιξη, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και επαφές. Η Λευκωσία, όπως ανέφερε, δηλώνει έτοιμη να στηρίξει την προσπάθεια αυτή.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συνάντηση που θα έχει ο Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση θα προηγηθεί χρονικά εκείνης του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών και εκτιμάται ότι θα δώσει εικόνα για τις προθέσεις και την κατεύθυνση των επόμενων κινήσεων στο Κυπριακό.

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να συναντηθεί στη 1 τα ξημερώματα με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Η κ. Ολγκίν αναμένεται την Πέμπτη να έχει συνάντηση και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Το μήνυμα Ερχιουρμάν για τη συνάντηση 5+1

Την ίδια ώρα, πριν από την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης έστειλε το δικό του μήνυμα αναφορικά με το ενδεχόμενο μιας νέας πολυμερούς συνάντησης για το Κυπριακό.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν επανέλαβε τη θέση ότι μια συνάντηση 5+1 δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για λόγους διαδικασίας, ούτε να υπάρξει επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικά αποτελέσματα».

Όπως ανέφερε, στόχος είναι μια συνάντηση 5+1 να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον προηγηθούν συναντήσεις και διαβουλεύσεις στη Λευκωσία, οι οποίες θα διασφαλίζουν εκ των προτέρων ότι υπάρχει προοπτική επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε, παράλληλα, ότι συμφωνεί πλήρως με την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την κατεύθυνση των εξελίξεων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις επαφές του Αντόνιο Γκουτέρες και στα μηνύματα που θα προκύψουν από τις συναντήσεις του στη Νέα Υόρκη.