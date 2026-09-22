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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσω Tax For All αιτήματα για καταχώριση/τροποποίηση IBAN από 5 Οκτωβρίου

 22.09.2026 - 20:37
Μέσω Tax For All αιτήματα για καταχώριση/τροποποίηση IBAN από 5 Οκτωβρίου

Τα αιτήματα για καταχώριση ή τροποποίηση του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), θα υποβάλλονται από τις 5 Οκτωβρίου 2026 αποκλειστικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων Tax For All (TFA), ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας.

Σε ανακοίνωση, το Τμήμα αναφέρει ότι για την είσοδο στο TFA θα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης CY Login και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρωμένο το Έντυπο Τ.Φ. 2008 και η Βεβαίωση IBAN που εκδίδεται από το τραπεζικό ίδρυμα.

«Από τις 5 Οκτωβρίου 2026, αιτήματα για καταχώριση ή τροποποίηση IBAN τα οποία δεν υποβάλλονται κατόπιν σύνδεσης με CY Login (π.χ. υποβολή μέσω e-mail), δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απορρίπτονται», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που δηλώνεται πρέπει να ανήκει στο όνομα του δικαιούχου, στον οποίο δύναται να πραγματοποιηθεί πληρωμή.

Το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι σχετικός είναι ο Οδηγός Υποβολής Αιτημάτων Καταχώρισης ή Τροποποίησης Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) μέσω του Tax For All, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, στην ενότητα «Ενημερωτικό Υλικό».

Κατ’ εξαίρεση, για οντότητες, για τις οποίες δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η απόκτηση CY Login (μη δυνατή η ταυτοποίηση της οντότητας), το αίτημα, σύμφωνα με το Τμήμα, «θα υποβάλλεται μέσω υποβολής αιτήματος στο TFA, χωρίς σύνδεση μέσω CY Login, μαζί με δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Τ.Φ. 2008-S και τη Βεβαίωση IBAN που έχει εκδοθεί από το τραπεζικό ίδρυμα».

«Η εξαίρεση δεν αφορά οντότητες που απλώς δεν έχουν ακόμη αποκτήσει σύνδεση με CY Login», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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