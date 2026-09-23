Στο πόδι η Αστυνομία: 6 συλλήψεις σε μια νύχτα - 291 καταγγελίες και 517 έλεγχοι οδηγών

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη έξι προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, επίθεση εναντίον αστυνομικού, αντίσταση κατά τη σύλληψη, κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη και κλοπή, μη παρουσίαση ενώπιον Δικαστηρίου, παράνομη κατοχή καπνικών προϊόντων και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 517 οδηγοί και 163 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 47 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 291 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 61 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 119 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες, ενώ σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ καταγράφηκε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.