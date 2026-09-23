Ανείπωτη τραγωδία: Ήρθε στην Κύπρο για την επέτειο του με την αρραβωνιαστικιά του και πέθανε

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Βρετανικό τύπο, ο Paulo Brockway, βρισκόταν στην Κύπρο με την αρραβωνιαστικιά του, Kerry Debono, για να γιορτάσουν την επέτειό τους, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή την τελευταία ημέρα των διακοπών τους, με αποτέλεσμα δυστυχώς να καταλήξει την επόμενη ημέρα.

Η Kerry μίλησε συγκινημένη για την αγάπη του για την ορειβασία, καθώς η οικογένειά του καλείται τώρα να μεταφέρει τη σορό του από την Κύπρο στο Κάρντιφ.

«Ο αρραβωνιαστικός μου κι εγώ πήγαμε διακοπές για να γιορτάσουμε την επέτειό μας. Δυστυχώς, ο αρραβωνιαστικός μου, Paulo, αρρώστησε την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψουμε με την πτήση μας. Πέθανε την επόμενη ημέρα. Ήταν μόλις 44 ετών. Είμαι συντετριμμένη και θα μου λείψει αφάνταστα», είπε.

Συνέχισε λέγοντας «Τα τελευταία τρία χρόνια, ο Paulo είχε αρχίσει να ασχολείται με την ορειβασία, κάτι που αγάπησε πραγματικά πολύ.

Ανέβαινε βουνά για φιλανθρωπικούς σκοπούς, συγκεντρώνοντας χρήματα για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους, και η πρόκληση κάθε ανάβασης του έδινε κάτι για να περιμένει με ανυπομονησία – πάντα ήθελε να κατακτήσει το επόμενο, μεγαλύτερο βουνό. Ήταν κάτι για το οποίο είχε απίστευτο πάθος και που του έδινε τόση χαρά».

Η Kerry μίλησε επίσης για τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε ο θάνατός του στην οικογένειά του.

«Ο Paulo αφήνει πίσω του έναν γιο, ο οποίος είναι συντετριμμένος από την απώλεια του πατέρα του. Η απώλειά του έχει επηρεάσει επίσης τόσους πολλούς ανθρώπους που τον αγαπούσαν, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του, των αδελφών του και του αδελφού του, οι οποίοι είναι απαρηγόρητοι. Η μητέρα του δυσκολεύεται πάρα πολύ να συνειδητοποιήσει ότι έχασε τον γιο της».

Σε ξεχωριστό μήνυμα εκ μέρους της οικογένειας, η Emma Mills ανέφερε ότι ο Paulo και η Kerry περνούσαν «τις πιο υπέροχες διακοπές», πριν η ζωή τους ανατραπεί ξαφνικά.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Όλη η οικογένειά μας είναι απολύτως συντετριμμένη και σε κατάσταση σοκ. Περνούσαν όμορφα μαζί, δημιουργούσαν αναμνήσεις και απολάμβαναν τις διακοπές που άξιζαν.

Ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά, την ίδια ημέρα που επρόκειτο να πετάξουν για την επιστροφή τους, ο Paulo υπέστη καρδιακή προσβολή και, δυστυχώς, λόγω επιπλοκών, έχασε τη ζωή του. Από τη μία στιγμή απολάμβαναν τις διακοπές τους μαζί και την επόμενη ολόκληρος ο κόσμος της Kerry ανατράπηκε».

Η Kerry δημιούργησε στη συνέχεια έναν έρανο για να βοηθήσει στην κάλυψη των εξόδων της κηδείας του Paulo. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 1.300 λίρες, με αρχικό στόχο τις 3.000 λίρες.

Η Kerry δήλωσε: «Ο Paulo δεν είχε ασφάλεια ζωής, γι’ αυτό απευθύνομαι σε όλους και ζητώ βοήθεια για τα έξοδα της κηδείας του, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν περίπου στις 7.000 λίρες. Οποιαδήποτε δωρεά, όσο μικρή κι αν είναι, θα σήμαινε πάρα πολλά για εμάς και θα μας βοηθούσε να προσφέρουμε στον Paulo τον αποχαιρετισμό που του αξίζει.

Η σορός του Paulo θα μεταφερθεί από την Κύπρο πίσω στο Κάρντιφ μέσα σε 7 έως 10 ημέρες, ώστε να μπορέσουμε να τον φέρουμε στην πατρίδα του και να αρχίσουμε να οργανώνουμε την κηδεία του. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους όσοι κάνουν μια δωρεά, μοιράζονται αυτόν τον έρανο ή απλώς αφιερώνουν χρόνο για να διαβάσουν την ιστορία του Paulo. Κάθε πράξη καλοσύνης σημαίνει για εμάς περισσότερα απ’ όσο μπορείτε να φανταστείτε».