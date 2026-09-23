Φειδίας Παναγιώτου: «Μια φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί ότι θα με σκοτώσει» - «Ακόμη να μου δώσουν φρουρά»

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο κατά πόσο του έχει παραχωρηθεί αστυνομική φρουρά, αλλά και στις απειλές που, όπως ανέφερε, δέχεται.

Ερωτηθείς εάν του έχει δοθεί φρουρά, ο Πρόεδρος της «Άμεσης Δημοκρατίας» απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.

«Ακόμη να μου δώσουν φρουρά. Μπορεί να μη μας αγαπά ο Πρόεδρος, όμως δεν πειράζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση εάν αισθάνεται ότι κινδυνεύει, ο Φειδίας Παναγιώτου αποκάλυψε πως δέχεται απειλητικά μηνύματα σε καθημερινή βάση.

«Είναι σε καθημερινή βάση, αλλά συμβαίνει όταν είσαι διάσημος στα social media. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί ότι θα με σκοτώσει», δήλωσε.

«Είμαστε ανοικτοί σε όλα τα σενάρια»

Σε ό,τι αφορά τις διεργασίες ενόψει των επερχόμενων Προεδρικών Εκλογών, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασιών.

«Είμαστε ανοικτοί σε όλα τα σενάρια και όλες τις συνεργασίες. Κάνουμε διαβουλεύσεις με όλους ή έχουμε προγραμματισμένες συναντήσεις. Είμαστε σε διαβουλεύσεις με όλα τα κόμματα. Και που μπήκαν στη Βουλή και που δεν μπήκαν και με άλλους υποψήφιους», ανέφερε.

Ερωτηθείς ποιον θα επέλεγε μεταξύ των τριών συναγερμικών, Αννίτας Δημητρίου, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργου Παμπορίδη, ο Φειδίας Παναγιώτου απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση.

Όπως είπε, θα πρέπει πρώτα να υπάρχουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Αναφορά και στο GSI

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε και στο έργο GSI, καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ενέργειας να τοποθετηθούν ξεκάθαρα ως προς το συνολικό κόστος του έργου.