Χρυσός Σεπτέμβριος: Οι αριθμοί πίσω από τις παιδικές μάχες με τον καρκίνο - Ο συχνότερος τύπος και οι διακυμάνσεις ανά έτος

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου Καρκίνου Κύπρου της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου Υγείας, 1.065 παιδιά και έφηβοι ηλικίας έως 19 ετών διαγνώστηκαν με καρκίνο στην Κύπρο κατά την περίοδο 1998–2023.

Πίσω από αυτόν τον αριθμό, όμως, υπάρχουν 1.065 ξεχωριστές ιστορίες. Ιστορίες παιδιών που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια μάχη πολύ διαφορετική από εκείνη που θα έπρεπε να γνωρίζει η παιδική ηλικία.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, κατά μέσο όρο καταγράφονταν 41 νέα περιστατικά παιδικού καρκίνου κάθε χρόνο, ενώ η μέση ετήσια επίπτωση ανήλθε σε 205,2 περιστατικά ανά 1.000.000 παιδιά.

Από το σύνολο των 1.065 περιστατικών, 558 αφορούσαν αγόρια, ποσοστό 52,4%, ενώ 507 αφορούσαν κορίτσια, ποσοστό 47,6%.

Ποιοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα περιστατικά

Η ηλικιακή ομάδα στην οποία καταγράφηκαν τα περισσότερα περιστατικά ήταν οι έφηβοι ηλικίας 15–19 ετών, με 429 περιστατικά, τα οποία αντιστοιχούν στο 40,3% του συνόλου.

Ακολουθούν τα παιδιά ηλικίας 10–14 ετών, με 215 περιστατικά, τα παιδιά ηλικίας 0–4 ετών, με 257 περιστατικά, και η ομάδα 5–9 ετών, με 164 περιστατικά.

Ο συχνότερος τύπος καρκίνου

Σε ολόκληρη την ηλικιακή ομάδα 0–19 ετών, ο συχνότερος τύπος καρκίνου ήταν η λεμφοειδής λευχαιμία, με 207 περιστατικά, δηλαδή 19,4% του συνόλου.

Ακολουθούν η νόσος Hodgkin, με 126 περιστατικά, ο καρκίνος του θυρεοειδούς, με 115 περιστατικά, και οι καρκίνοι του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος, με 114 περιστατικά.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται ανά ηλικία. Στα παιδιά 0–9 ετών, συχνότερη ήταν η λεμφοειδής λευχαιμία, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 10–14 ετών η λεμφοειδής λευχαιμία και η νόσος Hodgkin καταγράφηκαν με το ίδιο ποσοστό, 16,7%. Στους εφήβους 15–19 ετών, συχνότερος ήταν ο καρκίνος του θυρεοειδούς, ο οποίος αντιστοιχούσε στο 22,4% των περιστατικών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Οι διακυμάνσεις ανά έτος

Τα στοιχεία καταγράφουν σημαντικές διακυμάνσεις στον αριθμό των νέων περιστατικών από χρονιά σε χρονιά. Το 2004 καταγράφηκαν 55 περιστατικά, ο υψηλότερος αριθμός που εμφανίζεται στον πίνακα για την περίοδο 1998–2023, ενώ το 2021 καταγράφηκαν 29 περιστατικά. Το 2023 καταγράφηκαν 32 νέα περιστατικά.

Στο σχετικό διάγραμμα της σελίδας 3 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της επίπτωσης, με την ετήσια επίπτωση να παρουσιάζει αυξομειώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Για το 2023 η επίπτωση καταγράφηκε στα 164,7 περιστατικά ανά 1.000.000 παιδιά, έναντι 212,2 το 2022.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 1998–2023 και, σύμφωνα με το Αρχείο, εξαιρούνται τα περιστατικά ενδοεπιθηλιακού καρκίνου και τα περιστατικά μη κατοίκων στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Περιλαμβάνονται επίσης περιστατικά που εντοπίστηκαν μόνο από Πιστοποιητικά Θανάτου.

Ο Σεπτέμβριος μπορεί να τελειώνει, όμως η ενημέρωση, η στήριξη και η ευαισθητοποίηση για τον παιδικό καρκίνο δεν μπορούν να περιορίζονται σε έναν μόνο μήνα.

Γιατί κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με όνειρα, σχέδια και ελπίδα και όχι με τον φόβο μιας διάγνωσης.