Δολοφονία Δημοσθένους: Στο κελί ο 30χρονος για κλοπή οχήματος από τον ιερέα

Πρόκειται για ένα Mitsubishi Colt, το οποίο κλάπηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025 και εντοπίστηκε στις 14 Οκτωβρίου, τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του Δημοσθένους στον Άγιο Αθανάσιο, κοντά στην κατοικία του.

Η απόφαση του Κακουργιοδικείου ήταν ομόφωνη. Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Δικαστήριο συνυπολόγισε και άλλη υπόθεση που εκκρεμούσε εις βάρος του 30χρονου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Σύμφωνα με την απόφαση, ως ελαφρυντικοί παράγοντες λήφθηκαν υπόψη η παραδοχή του κατηγορούμενου και η μεταμέλειά του, καθώς και οι προσωπικές του περιστάσεις, όπως παρουσιάστηκαν από τον συνήγορό του κατά την αγόρευση για μετριασμό της ποινής.

Ωστόσο, το Δικαστήριο σημείωσε ότι ο 30χρονος είχε ήδη καταδικαστεί άλλες τρεις φορές για αδικήματα παρόμοιας φύσης.

Η ποινή του θα υπολογιστεί από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε υπό κράτηση.

Η κλοπή του αυτοκινήτου

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, τα οποία παρουσιάστηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 16 Σεπτεμβρίου, ο 30χρονος είχε συνεννοηθεί με άλλο πρόσωπο για την κλοπή του οχήματος.

Ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι ο ιερέας συνήθιζε να αφήνει τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητό του. Την ημέρα της κλοπής, ο ιερέας είχε μεταβεί σε εκκλησία της Λεμεσού για εσπερινό και στάθμευσε το όχημά του σε κοντινό σημείο.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο εσπερινός, το άλλο πρόσωπο μετέβη στο σημείο, πήρε το όχημα και στη συνέχεια επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 30χρονο.

Ο τελευταίος φέρεται να του είπε χαρακτηριστικά: «Έλα σφαίρα στη Λευκωσία και φέρτο».

Οι δύο συναντήθηκαν αργότερα σε χώρο της Κρατικής Έκθεσης, όπου ο 30χρονος έδωσε €300 στο πρόσωπο που είχε κλέψει το όχημα.

Το Mitsubishi Colt, η αξία του οποίου υπολογίζεται στις €4.000, εντοπίστηκε στις 14 Οκτωβρίου. Κατά την παρουσίαση των γεγονότων στο Δικαστήριο αναφέρθηκε ότι μέσα στο όχημα δεν βρέθηκε η περιουσία του ιερέα, συνολικής αξίας €1.750. Μεταξύ των αντικειμένων που έλειπαν ήταν και το πετραχήλι του.

Αντίθετα, στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν δύο μπιτόνια που περιείχαν εύφλεκτη ύλη.

Το κινητό τηλέφωνο στα κρατητήρια

Κατά τη διαδικασία αναφέρθηκε επίσης ότι ο 30χρονος είχε προηγούμενες καταδίκες για αδικήματα κλοπής.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε όπως τα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης παραμείνουν στην κατοχή της Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε περιστατικό που σημειώθηκε κατά την κράτηση του 30χρονου στα κρατητήρια της ΑΔΕ Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο κελί του εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν σχετικά, ο ίδιος φέρεται να τους υπέδειξε ότι «το πράμα που γυρεύκετε είναι χωσμένο πίσω από την πρίζα».

Ο 30χρονος, ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο τηλέφωνο.

Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία Δημοσθένους

Σε σχέση με τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραμένουν τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι.

Οι τρεις αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και συνωμοσία προς διάπραξη φόνου.

Παράλληλα, κατηγορούνται για εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, καθώς και για κλοπή οχήματος.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο έχει ήδη καθορίσει σειρά δικασίμων για την εκδίκαση της υπόθεσης μέχρι το τέλος του έτους. Η πρώτη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου, ενώ η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις επόμενες ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί από το Δικαστήριο.