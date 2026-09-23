VIDEO: Η μεγάλη αλλαγή σε επιδόματα και συντάξεις - Τέλος η ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες

Πλέον, ηλεκτρονικά μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για το Επίδομα Πατρότητας, το Επίδομα Μητρότητας, το Βοήθημα Τοκετού, το Επίδομα Γονικής Άδειας και το Βοήθημα Κηδείας, ενώ ψηφιακά γίνεται και η υποβολή αίτησης για Σύνταξη Ανικανότητας, Σύνταξη Χηρείας, Βοήθημα Αναπηρίας και Ειδική Παροχή σε πρόσωπα με Θαλασσαιμία.

Τις νέες, αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρουσίασαν ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του νέου Συστήματος έχει δημιουργηθεί το Προφίλ Ασφαλισμένου, μέσα από το οποίο ο ασφαλισμένος μπορεί να έχει συγκεντρωμένα σε ένα κεντρικό σημείο τα στοιχεία, τις αιτήσεις και τα δεδομένα που τον αφορούν.

Ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό επένδυση για τις επόμενες δεκαετίες, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται οι υποδομές στις οποίες θα στηριχθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του μέλλοντος.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού ανέφερε ότι πρόκειται για υπηρεσίες με υψηλή ζήτηση και σημασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για τα επιδόματα που καλύπτονται από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες υποβάλλονται συνολικά περισσότερες από 40.000 αιτήσεις κάθε χρόνο. Από αυτές, περίπου 17.000 αφορούν το Επίδομα Γονικής Άδειας, ενώ περισσότερες από 7.000 αφορούν τα Επιδόματα Μητρότητας και το Βοήθημα Τοκετού.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εντάσσονται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, απλό και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τους πολίτες.

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