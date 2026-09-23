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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Καμπανάκι» για το φαγητό στην Εθνική Φρουρά - Σπατάλες, παράπονα και γεύματα σε λάθος θερμοκρασίες

 23.09.2026 - 09:00
«Καμπανάκι» για το φαγητό στην Εθνική Φρουρά - Σπατάλες, παράπονα και γεύματα σε λάθος θερμοκρασίες

Ποσό που ξεπερνά τα €9,5 εκατ. δαπανήθηκε το 2025 για τη σίτιση στην Εθνική Φρουρά, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να εντοπίζει σειρά αδυναμιών στη διαχείριση, την ποιότητα και την οργάνωση της διαδικασίας.

Δείτε ΕΔΩ αυτούσια την έκθεση.

Σύμφωνα με την ειδική έκθεση, στην Εθνική Φρουρά εφαρμόζονται διαφορετικά συστήματα σίτισης, ενώ τα μενού παρουσιάζουν διαφορές ανάλογα με τον τρόπο παροχής του φαγητού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η διατροφική αξία, η ποιότητα και η ποικιλία των γευμάτων θα πρέπει να είναι αντίστοιχες ανεξάρτητα από το σύστημα σίτισης.

Παράπονα για ποιότητα και διατροφική αξία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις απαντήσεις των οπλιτών. Το 25% δήλωσε ότι οι διατροφικές του ανάγκες καλύπτονται λίγο ή καθόλου, ενώ το 45% ανέφερε μέτρια κάλυψη. Παράπονα καταγράφηκαν κυρίως για την ποιότητα, τη γεύση και τη διατροφική ισορροπία των γευμάτων, με αρκετούς να ζητούν περισσότερη ποικιλία και περισσότερα φρέσκα προϊόντα.

Παράλληλα, το 73% των οπλιτών ανέφερε ότι αποφεύγει ή δεν καταναλώνει συγκεκριμένα φαγητά, κυρίως λόγω ποιότητας, γεύσης ή τρόπου παρασκευής. Το 69% δήλωσε ότι κάποιες φορές ή καθημερινά καλύπτει τις διατροφικές του ανάγκες από το ΚΨΜ, ενώ το 41% καταναλώνει κάποιες φορές ή καθημερινά φαγητό από εκτός στρατοπέδου.

Γεύματα που έμεναν αδιάθετα

Η έκθεση καταγράφει και περιπτώσεις που δημιουργούν ερωτήματα ως προς τις ποσότητες που παραγγέλνονται. Σε επιτόπιο έλεγχο, για παράδειγμα, από 30 σάντουιτς με γαλοπούλα και τυρί καταναλώθηκαν μόλις 13, ενώ από 30 πίτες με τόνο καταναλώθηκαν 20.

Την ίδια ώρα, σε ορισμένα φυλάκια οι παραγγελίες γευμάτων ήταν σημαντικά υψηλότερες από τον αριθμό των οπλιτών που δικαιούνταν σίτιση. Η Ελεγκτική επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ποσοτήτων θα μπορούσε να περιορίσει τη σπατάλη και το κόστος.

Φαγητό σε θερμοκρασίες κάτω από το όριο

Ένα από τα ευρήματα που ξεχωρίζουν αφορά και τη θερμοκρασία των γευμάτων. Σε έλεγχο, το φαγητό παραδόθηκε στη μονάδα στους περίπου 65°C, εντός του προβλεπόμενου ορίου. Ωστόσο, πριν από το σερβίρισμα, οι μετρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έδειξαν θερμοκρασίες μεταξύ 35°C και 45°C, δηλαδή σημαντικά χαμηλότερες από το ελάχιστο όριο των 60°C.

Η Υπηρεσία σημειώνει ότι πρόκειται για θερμοκρασίες στις οποίες μπορεί να ευνοηθεί η ανάπτυξη μικροοργανισμών, ενώ παρατήρησε ότι η χαμηλή θερμοκρασία επηρέαζε αρνητικά και τη γεύση του φαγητού.

Ελλείψεις και στη διαχείριση παραπόνων

Προβλήματα εντοπίστηκαν ακόμη στην ανακύκλωση των συσκευασιών, στη χρήση των υλικών και στους ελέγχους τροφίμων ζωικής προέλευσης. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι περίπου ένας στους πέντε οπλίτες δήλωσε πως έχει υποβάλει παράπονο για τη σίτιση, όμως μόλις 18% όσων υπέβαλαν παράπονο ανέφεραν ότι αυτό επιλύθηκε πλήρως ή μερικώς.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία καταλήγει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τη διατροφική αξία των γευμάτων, την ποικιλία του μενού, τον έλεγχο των ποσοτήτων και τον περιορισμό της σπατάλης.

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