Μητροπολίτης Μόρφου: «Ένας Μαζωνάκης βουτηγμένος στην αμαρτία και μας έμαθε την πίστη εκεί που δεν το περίμενε κανένας»

Τόνισε πως, ότι για κάθε άνθρωπο υπάρχει ο Θεός και η ελπίδα, μέχρι και το τελευταίο λεπτό της ζωής του.

«Δεν σημαίνει επειδή είσαι επίσκοπος ότι είσαι Άγιος. Έπρεπε να είσαι άγιος, αλλά έλα που δεν είμαι, αλλά μπορεί και να γίνω, ποιος ξέρει», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την αναφορά του με την προσδοκία της Ανάστασης: «Προσδοκώ ανάσταση νεκρών για όλους μας», είπε.

Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, κάλεσε τους πιστούς να ανοίγουν την καρδιά τους κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και να μνημονεύουν συνεχώς, ιδιαίτερα εκείνους που τους έχουν πικράνει ή αδικήσει.

«Να ανοίγει η καρδιά μέσα στη λειτουργία, να μνημονεύουμε συνεχώς, ιδίως αυτούς που μας πίκραναν και μας αδίκησαν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο «συγχωρητική, ευχαριστιακή και δοξαστική διάθεση».

Δείτε την αναφορά του στο 15ο λεπτό στον Γιώργο Μαζωνάκη: