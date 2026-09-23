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ΕΛΛΑΔΑ

Στόχος χάκερ η Skroutz Last Mile: Επηρεάστηκαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα πελατών

 23.09.2026 - 11:57
Στόχος χάκερ η Skroutz Last Mile: Επηρεάστηκαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα πελατών

Σε μερικές δεκάδες χιλιάδες εκτιμώνται ότι είναι οι καταναλωτές, τα στοιχεία των οποίων έχουν επηρεαστεί από περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Skroutz Last Mile.

Η εταιρεία έχει αποστείλει σχετική ενημέρωση αποκλειστικά σε όσους έχουν επηρεαστεί, με το περιστατικό να αφορά προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποστολή δεμάτων. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Η Skroutz Last Mile διευκρινίζει ότι έχουν επηρεαστεί μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων, ενώ δεν έχουν επηρεαστεί στοιχεία πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτήρια, όπως κωδικοί πρόσβασης. Όπως εξηγεί, τα τελευταία δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και, συνεπώς, δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Τι πρέπει να προσέξετε

Όσον αφορά την έκταση του συμβάντος, οι διαθέσιμες πληροφορίες κάνουν λόγο για μερικές δεκάδες χιλιάδες επηρεαζόμενους, χωρίς να περιλαμβάνεται ακριβής αριθμός στην ενημέρωση της εταιρείας. Ο αριθμός αυτός χαρακτηρίζεται ως μικρό ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των πελατών του Skroutz, το οποίο χρησιμοποιεί την Skroutz Last Mile για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών του δημοφιλούς marketplace. Μία σημαντική διευκρίνιση είναι ότι η αποστολή του σχετικού μηνύματος αφορά μόνο εκείνους των οποίων τα δεδομένα έχουν επηρεαστεί. Η Skroutz Last Mile αναφέρει ότι προχώρησε σε άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στο ενημερωτικό μήνυμα ή στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον χρόνο εκδήλωσης ή τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Παράλληλα, η εταιρεία συνιστά αυξημένη προσοχή σε μηνύματα και επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της Skroutz Last Mile. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ύποπτα emails ή SMS που επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης, μέσω της πρακτικής του phishing.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

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