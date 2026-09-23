Αποκαλύψεις σοκ: Όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν Γάκα και Κομιανός για τον Μαζωνάκη - «Σε πήρα στο λαιμό μου»

Στην αρχή η γιατρός δέχτηκε μήνυμα από τον υπνωτιστή αν είναι όλα καλά με εκείνη να του απαντάει πως όλα πάνε καλά και να του στέλνει φωτογραφία τον τραγουδιστή. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία σύμφωνα με το «Πρωινό» ο τραγουδιστής φαίνεται να είναι με το κεφάλι γυρισμένο σαν κοιμάται και αυτό «μαρτυρά» πως μάλλον είχε δεχθεί μέθη πριν την πλασμαφαίρεση.

Στη συνέχεια ο Νάσος Κομιανός αναζητάει τη γιατρό και τη ρωτάει αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε για το σπίτι του που θα του έκανε υπνοθεραπεία. Εκείνη του είπε πως έπαθε κάτι και πως τον πήρε το ΕΚΑΒ. Για πρώτη φορά φαίνεται πως η γιατρός παραδέχεται πως η πίεση του τραγουδιστή είχε πέσει.

Υπνοθεραπευτής:«Ήρθε ο Μαζώ»

Γιατρός:«Ναι ήρθε»

14:45

Υπνοθεραπευτής:«Όλα καλά »

Στέλνει τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή

Ο υπνοθεραπευτής έχει πέσει για ύπνο, ξυπνάει και βλέπει το μήνυμα με την καρδιά και τη φωτογραφία

16:52

Ο υπνοθεραπευτής τηλεφωνεί στη γιατρό και την ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Μαζωνάκης

Γιατρός: «Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ»

Υπνοθεραπευτής: «Ποιος τον συνοδεύει;»

Γιατρός: «Κανείς, ήρθαν και τον πήραν»

Υπνοθεραπευτής: «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του»

Υπνοθεραπευτής: «Σε πήρα στο λαιμό μου»