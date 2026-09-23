Το Φθινόπωρο έχει το δικό του σπίτι και είναι στα Starbucks

Το Φθινόπωρο επιστρέφει με όλα όσα το κάνουν ξεχωριστό: τις δροσερές μέρες, τις αγαπημένες καθημερινές συνήθειες που γίνονται πιο απολαυστικές και εκείνες τις μικρές στιγμές που μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Στα Starbucks, η εποχή που αγαπάμε περισσότερο βρίσκει ξανά το δικό της σπίτι, φέρνοντας από τις 8 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου τις εμβληματικές γεύσεις Pumpkin Spice, νέες seasonal προτάσεις και φθινοπωρινές εκπλήξεις που μετατρέπουν κάθε επίσκεψη σε μια ζεστή autumn εμπειρία.

Το Pumpkin Spice Latte επιστρέφει για να σηματοδοτήσει επίσημα την έναρξη της σεζόν. Ο signature espresso των Starbucks συνδυάζεται με Pumpkin Spice flavour sauce και ατμισμένο γάλα, ενώ η σαντιγί και το χαρακτηριστικό Pumpkin Spice topping ολοκληρώνουν το αγαπημένο seasonal ritual. Για όσους το προτιμούν παγωμένο, το αγαπημένο seasonal beverage προσφέρει την ίδια iconic γεύση με γάλα και πάγο.

Φέτος, το Pumpkin Spice αποκτά ακόμη περισσότερες εκδοχές. Το νέο Pumpkin Spice Caramel Macchiato, σε ζεστή και παγωμένη εκδοχή, συνδυάζει Pumpkin Spice, Signature Espresso και caramel drizzle, ενώ οι λάτρεις του matcha μπορούν να απολαύσουν το Pumpkin Spice Matcha Latte αλλά και το νέο Pumpkin Cream Iced Matcha Latte.

Οι νέες γεύσεις εμπλουτίζονται ακόμη περισσότερο συνεχίζονται με το Pecan Maple Macchiato και το Iced Pecan Maple Macchiato, που παντρεύουν Starbucks Blonde Espresso με pecan και maple flavours. Παράλληλα, το νέο Iced Apple Crumble Matcha Latte συνδυάζει matcha, apple flavour, cream cold foam και biscuit crumble topping, δημιουργώντας μια διαφορετική φθινοπωρινή εμπειρία.

Και επειδή το Autumn mood δεν σταματά στο ποτήρι, η νέα φθινοπωρινή συλλογή της Starbucks φέρνει tumblers, cold cups, mugs και συλλεκτικά accessories σε παιχνιδιάρικα, φθινοπωρινά σχέδια.

Επιπλέον από τις 15 Σεπτεμβρίου, το φετινό Autumn story αποκτά ακόμη περισσότερο χαρακτήρα μέσα από τη συνεργασία Starbucks x Peanuts, που φέρνει μαζί νοσταλγία, ζεστασιά και παιχνιδιάρικη διάθεση ενώ από τις 22 Σεπτεμβρίου, η συλλογή εμπλουτίζεται με tumblers, cold cups και mugs σε ξεχωριστά Halloween σχέδια.

Αλλωστε...όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο σπίτι του φθινοπώρου...στα Starbucks.