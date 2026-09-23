Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤο Φθινόπωρο έχει το δικό του σπίτι και είναι στα Starbucks
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Φθινόπωρο έχει το δικό του σπίτι και είναι στα Starbucks

 23.09.2026 - 11:04
Το Φθινόπωρο έχει το δικό του σπίτι και είναι στα Starbucks

Pumpkin Spice, νέες γεύσεις, matcha creations και autumn essentials φέρνουν ξανά την πιο αγαπημένη εποχή της χρονιάς στα Starbucks

Το Φθινόπωρο επιστρέφει με όλα όσα το κάνουν ξεχωριστό: τις δροσερές μέρες, τις αγαπημένες καθημερινές συνήθειες που γίνονται πιο απολαυστικές και εκείνες τις μικρές στιγμές που μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Στα Starbucks, η εποχή που αγαπάμε περισσότερο βρίσκει ξανά το δικό της σπίτι, φέρνοντας από τις 8 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου τις εμβληματικές γεύσεις Pumpkin Spice, νέες seasonal προτάσεις και φθινοπωρινές εκπλήξεις που μετατρέπουν κάθε επίσκεψη σε μια ζεστή autumn εμπειρία.

Το Pumpkin Spice Latte επιστρέφει για να σηματοδοτήσει επίσημα την έναρξη της σεζόν. Ο signature espresso των Starbucks συνδυάζεται με Pumpkin Spice flavour sauce και ατμισμένο γάλα, ενώ η σαντιγί και το χαρακτηριστικό Pumpkin Spice topping ολοκληρώνουν το αγαπημένο seasonal ritual. Για όσους το προτιμούν παγωμένο, το αγαπημένο seasonal beverage προσφέρει την ίδια iconic γεύση με γάλα και πάγο.

Φέτος, το Pumpkin Spice αποκτά ακόμη περισσότερες εκδοχές. Το νέο Pumpkin Spice Caramel Macchiato, σε ζεστή και παγωμένη εκδοχή, συνδυάζει Pumpkin Spice, Signature Espresso και caramel drizzle, ενώ οι λάτρεις του matcha μπορούν να απολαύσουν το Pumpkin Spice Matcha Latte αλλά και το νέο Pumpkin Cream Iced Matcha Latte.

Οι νέες γεύσεις εμπλουτίζονται ακόμη περισσότερο συνεχίζονται με το Pecan Maple Macchiato και το Iced Pecan Maple Macchiato, που παντρεύουν Starbucks Blonde Espresso με pecan και maple flavours. Παράλληλα, το νέο Iced Apple Crumble Matcha Latte συνδυάζει matcha, apple flavour, cream cold foam και biscuit crumble topping, δημιουργώντας μια διαφορετική φθινοπωρινή εμπειρία.

Και επειδή το Autumn mood δεν σταματά στο ποτήρι, η νέα φθινοπωρινή συλλογή της Starbucks φέρνει tumblers, cold cups, mugs και συλλεκτικά accessories σε παιχνιδιάρικα, φθινοπωρινά σχέδια.

Επιπλέον από τις 15 Σεπτεμβρίου, το φετινό Autumn story αποκτά ακόμη περισσότερο χαρακτήρα μέσα από τη συνεργασία Starbucks x Peanuts, που φέρνει μαζί νοσταλγία, ζεστασιά και παιχνιδιάρικη διάθεση ενώ από τις 22 Σεπτεμβρίου, η συλλογή εμπλουτίζεται με tumblers, cold cups και mugs σε ξεχωριστά Halloween σχέδια.

Αλλωστε...όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο σπίτι του φθινοπώρου...στα Starbucks.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Η μεγάλη αλλαγή σε επιδόματα και συντάξεις - Τέλος η ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες
Νέα καταγγελία για χώρο στάθμευσης στη Λεμεσό - «Έφυγε το ένα, πάρκαρε το άλλο» - Δείτε φωτογραφία
Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 14χρονος μαχαιρώνει κορίτσι που αρνήθηκε να βγει ραντεβού μαζί του
Τζόκερ: Δύο τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία
Τα είδαμε όλα: Έβαλαν κώνους και «έκλεισαν» δημόσιες θέσεις στάθμευσης - Δείτε φωτογραφία
Έφυγε από τη ζωή η Αντρούλα από τη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μητροπολίτης Μόρφου: «Ένας Μαζωνάκης βουτηγμένος στην αμαρτία και μας έμαθε την πίστη εκεί που δεν το περίμενε κανένας»

 23.09.2026 - 10:41
Επόμενο άρθρο

Ανοδική πορεία στις τιμές διυλιστηρίου – Τι σημαίνει για τα καύσιμα στην Κύπρο

 23.09.2026 - 11:04
Στη Νέα Υόρκη κρίνεται το επόμενο βήμα στο Κυπριακό - Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνεί τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ

Στη Νέα Υόρκη κρίνεται το επόμενο βήμα στο Κυπριακό - Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνεί τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ

Στη Νέα Υόρκη μεταφέρεται πλέον το βάρος των εξελίξεων στο Κυπριακό, με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να εισέρχεται σε ένα τριήμερο καθοριστικών επαφών και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες να καλείται να διαπιστώσει, κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη Νέα Υόρκη κρίνεται το επόμενο βήμα στο Κυπριακό - Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνεί τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ

Στη Νέα Υόρκη κρίνεται το επόμενο βήμα στο Κυπριακό - Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσφωνεί τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ

  •  23.09.2026 - 06:26
Χριστοδουλίδης – Ολγκίν: «Καλή και εποικοδομητική» η συνάντηση – Συνεχίζονται οι προσπάθειες για το Κυπριακό

Χριστοδουλίδης – Ολγκίν: «Καλή και εποικοδομητική» η συνάντηση – Συνεχίζονται οι προσπάθειες για το Κυπριακό

  •  23.09.2026 - 06:27
Στο μικροσκόπιο η Agora του Φειδία - Πρόστιμο €6.000 από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων

Στο μικροσκόπιο η Agora του Φειδία - Πρόστιμο €6.000 από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων

  •  23.09.2026 - 11:51
Δολοφονία Δημοσθένους: Στο κελί ο 30χρονος για κλοπή οχήματος από τον ιερέα

Δολοφονία Δημοσθένους: Στο κελί ο 30χρονος για κλοπή οχήματος από τον ιερέα

  •  23.09.2026 - 11:03
Ανοδική πορεία στις τιμές διυλιστηρίου – Τι σημαίνει για τα καύσιμα στην Κύπρο

Ανοδική πορεία στις τιμές διυλιστηρίου – Τι σημαίνει για τα καύσιμα στην Κύπρο

  •  23.09.2026 - 11:04
VIDEO: Η μεγάλη αλλαγή σε επιδόματα και συντάξεις - Τέλος η ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες

VIDEO: Η μεγάλη αλλαγή σε επιδόματα και συντάξεις - Τέλος η ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες

  •  23.09.2026 - 09:06
Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου σε ζώο στην Κύπρο - Πού εντοπίστηκε

Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου σε ζώο στην Κύπρο - Πού εντοπίστηκε

  •  23.09.2026 - 10:25
Χρυσός Σεπτέμβριος: Οι αριθμοί πίσω από τις παιδικές μάχες με τον καρκίνο - Ο συχνότερος τύπος και οι διακυμάνσεις ανά έτος

Χρυσός Σεπτέμβριος: Οι αριθμοί πίσω από τις παιδικές μάχες με τον καρκίνο - Ο συχνότερος τύπος και οι διακυμάνσεις ανά έτος

  •  23.09.2026 - 11:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα