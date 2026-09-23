Βαρύ πένθος για Κύπριο βουλευτή: Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο του πρόσωπο - Συγκινεί το «αντίο» της συζύγου του - Δείτε φωτογραφία

Η οικογένειά της ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη τον θάνατό της, αποχαιρετώντας την ως μια ιδιαίτερα αγαπημένη μητέρα και γιαγιά.

Συγκινεί το μήνυμα της εγγονής της, Θεοδοσίας Αποστόλου, η οποία αποχαιρετά τη γιαγιά της και αναφέρεται στη δύναμη που επέδειξε τα τελευταία χρόνια, αλλά και ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους μήνες της νοσηλείας της.

«Πάλεψες με όλη σου την ψυχή τα τελευταία χρόνια, μα κυρίως τους τελευταίους μήνες μέσα στο νοσοκομείο έδωσες όλη σου τη δύναμη για να μείνεις μαζί μας και να επιστρέψεις πίσω υγιής ξανά», γράφει η Θεοδοσία Αποστόλου, σύζυγος του βουλευτή του ΔΗΚΟ Λάρνακας, Ανδρέα Αποστόλου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 11:30 το πρωί.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνονται εισφορές στο Ίδρυμα «Χριστίνα Α. Αποστόλου».

«Σε αγαπάμε πολύ», αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα.