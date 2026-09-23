Αννίτα Δημητρίου: Χαρακτήρισε προκλητικές τις δηλώσεις του Ερντογάν - «Η Τουρκία υπονομεύει την προσπάθεια ΓΓ ΟΗΕ για Κυπριακό»

«Καταδικάζουμε τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν για αναγνώριση του ψευδοκράτους» είπε, προσθέτοντας ότι «με την άτεγκτη στάση της, η Τουρκία όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά υπονομεύει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών».

Τονίζει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να παραμείνει σταθερή στις θέσεις αρχών μας, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, «έτσι ώστε να εκτίθεται η Τουρκία ενώπιον της διεθνούς κοινότητας, αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία έχει προσδοκίες».

Εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα «να στηρίξουμε προσπάθειες και σωστές πρωτοβουλίες της δικής μας πλευράς, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων».

Καταληκτικά ανέφερε ότι «αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να πετύχουμε την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις και χωρίς επεμβατικά δικαιώματα».